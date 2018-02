Machín: «Ens hem trobat un Barça voraç i no sé si amb el primer gol hem despertat a la bèstia»

En acabar el partit, l'entrenador del Girona, Pablo Machín, declarava en roda de premsa: «Prefereixo perdre sent valent i amb les nostres senyes d'identitat i no perdre sent més garrepes que equips que han passat pel Camp Nou»

«Almenys els futbolistes han fet el que portavem fent durant tota la temporada, però ens hem trobat un Barça voraç i no sé si amb el primer gol hem despertat a la bèstia. Hi ha hagut moments en què l'equip s'ha sentit molt inferior»

«L'equip s'ha posat nerviós, cosa que en altres partits no havia passat»

«Avui no volia que els futbolistes sentissin que no érem nosaltres fent un plantejament diferent. No hem sabut ajustar això de ser valents i ser equilibrats defensivament, i el Barça ha trobat ràpidament els punts dèbils».