El partit més complicat de la temporada

Avui el Girona visita el Camp Nou, es desplaça a Barcelona per enfrontar-se al millor equip de la Lliga, un Barça líder i que acostuma a guanyar quasi sempre quan juga al seu estadi posarà a prova l'equip de Pablo Machín. A priori el partit d'aquest vespre és el més difícil de tota la temporada. Els blaugrana no han perdut cap partit en tot el campionat i quan juguen davant la seva afició encara són més forts. Els futbolistes del Girona estan davant un matx històric. Es tracta d'un partit que tots volen jugar, hauran de competir i intentar fer un matx perfecte, tot i així per poder treure un resultat positiu caldrà esperar que el Barça no tingui el seu millor dia.

P ressió i replegament. És complicat poder plantejar al Barça un partit obert on hi hagi un seguit d'accions d'anades i tornades. En l'intercanvi de cops els blaugrana són molt perillosos, disposen de jugadors amb una qualitat individual excel·lent i amb la capacitat de resoldre un partit en qualsevol jugada. Tàcticament i per poder defensar amb eficàcia convé al Girona poder combinar dos aspectes fonamentals; la pressió alta i el replegament. La pressió ha de servir per condicionar el joc combinat dels de Valverde. Es pot utilitzar per evitar la sortida de pilota i d'aquesta forma intentar que les passades a la zona d'iniciació de l'adversari no siguin tan precises. En algunes accions també es pot anar a pressionar Ter Stegen, defensivament pot suposar un risc però també pot servir per poder recuperar la pilota lluny de la pròpia porteria. Pressionar bé el Barça és un repte, suposa una gran despesa física i una exigència alta. Quan es pressiona no sempre es recupera la pilota en els primers moviments, moltes vegades serveix per modificar les intencions del contrari i portar-lo a zones on no es trobi còmode. No es pot pressionar tot i no es pot pressionar sempre. Quan els jugadors del Girona es vegin superats en el moment de la pressió han de tenir la capacitat de replegar. El replegament ha de servir per descansar amb l'equip ordenat i ben posicionat. També caldrà replegar-se per tancar espais i per evitar que jugadors com Messi, Coutinho, Iniesta o Suárez puguin rebre entre línies.

Controlar el joc interior i ajudar a bandes. El sistema de joc del Girona es basa a acumular molts jugadors en el joc interior. Per defensar té sempre tres centrals i dos mig centres, per atacar busca molt l'aparició dels jugadors d'enllaç situats per darrera el davanter centre. El Barça té com a objectiu guanyar la lluita a la zona de creació, Busquets, Rakitic, Coutinho o Andrés Inista i André Gómez o Paulinho sempre obtenen superioritats numèriques i mantenen l'equilibri atac-defensa. Cal afegir que en aquesta zona també participa moltes vegades Messi, l'argentí té llibertat de moviments i quan veu que pot participar i moure l'equip des de més enrere surt a buscar la pilota. Els jugadors gironins hauran de realitzar moltes ajudes defensives i s'hauran d'esforçar quan no tinguin la possessió, han d'evitar que el Barça els pugui dominar excessivament. També cal defensar molt bé a les bandes, Semedo o Sergio Roberto per la dreta i Alba o Digne a l'esquerra són laterals molt ofensius, ataquen en tot moment buscant amplitud i profunditat. Són laterals que provoquen moltes accions de perill arribant des del darrere, aprofiten els espais lliures i ataquen la pilota entrant en carrera. En aquest sentit els carrilers gironins no podran defensar sols, el central de cada costat haurà d'ajudar en les cobertures, igual que també hauran d'estar molt atents els mitges puntes.

Atacar a partir de la recuperació. Un equip que acostuma a tenir percentatges de possessió molt alts és difícil poder-lo combatre amb atacs posicionals. Per tal d'evitar que el Barça pugui dominar el ritme i tenir el control del partit serà decisiu que el Girona també intenti realitzar atacs llargs quan tingui la pilota, cal assegurar les passades, buscar suports en totes les zones del camp i no cometre errades en situacions de risc. Davant la dificultat que poden tenir els jugadors gironins de dominar el joc mitjançant el control cal buscar altres recursos per poder atacar. Una de les opcions és buscar accions de contracop a partir de la recuperació de pilota. El Barça ataca amb molts jugadors, hi haurà jugades on es trobarà amb els centrals oberts i els laterals molt avançats, si la pressió al mig camp és bona arribarà el moment de buscar accions ràpides, jugades on cal moure's amb velocitat buscant passades verticals cap a la porteria adversària. És en aquests moments on han d'entrenar en joc Stuani i Portu, la parella ofensiva del Girona.

Pensar en el Celta. Els jugadors d'Ernesto Valverde estan acostumats a jugar dos partits per setmana, tot i que l'entrenador del Barça no realitza gaires rotacions, els blaugrana disposen d'una plantilla prou àmplia. Si per al partit d'avui decideix donar descans a jugadors com Andrés Iniesta, Jordi Alba o Gerard Piqué el tècnic blaugrana disposarà de recanvis de molt nivell. Cal veure quin partit prioritzarà Pablo Machín a l'hora de donar l'alineació al seu equip, el dubte està en si voldrà fer el millor equip possible en el partit d'avui o si donarà descans a algun jugador important per poder-ne disposar en el matx de dimarts contra el Celta a Montilivi. Cal tenir present que encara que el Girona jugui amb tots els habituals en el partit d'avui les possibilitats de puntuar són baixes. Per contra si en el partit de dimarts l'equip pot estar al màxim nivell contra els gallecs els tres punts poden quedar-se a casa. És complicat per a jugadors com Bernardo, Mojica, Aday, Juanpe, Granell, Borja García o Portu poder rendir al màxim nivell en tants pocs dies de diferència. Són jugadors que acumulen molts minuts a les seves cames, han jugat la majoria de partits en aquests dos últims mesos i no han descansat. El Girona ha competit contra tothom i també ho pot fer avui al Camp Nou, per descomptat que un empat suposaria molt per als gironins, ja no cal dir que si aconseguissin la victòria seria increïble.