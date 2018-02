Els primers seguidors del Girona arriben al Camp Nou

El primer autobus ple d'aficionats del Girona ja ha arribat al Camp Nou, on aquest vespre (20.45) es viurà la primera visita a l'estadi blaugrana per enfrontar-se al primer equip. A la tarda sortiran els altres autobusos organitzats pel Girona, a banda que molts seguidors viatgen pel seu compte. A 2/4 de 3 de la tarda l'Agrupació Mundial de penyes del Barça oferirà un dinar als penyistes del Girona al restaurant Bellavista del Jardín del Norte. Durant tota la tarda a la rodalia del Camp Nou hi haurà diverses activitats lúdiques per amenitzar les hores prèvies a un derbi català que pot dur la millor entrada de la temporada a la instal.lació barcelonista.