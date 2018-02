«Tindrem les nostres opcions i haurem de saber-les aprofitar»

Pablo Machín no reservarà ningú aquest vespre (3/de 9) en el partit contra el FC Barcelona i sortirà amb l'equip de gala per intentar l'assalt al Camp Nou. Així ho va confirmar el tècnic ahir, al mateix temps que assegurava que no mira més enllà d'aquest partit, en referènia a la proximitat del duel a Montilivi de dimarts que ve contra el Celta de Vigo (2/4 de 10).

«El més just seria que els que juguen més habitualment i han rendit tan bé fins ara tinguin l'oportunitat d'enfrontar-se al millor equip de la Lliga de tu a tu i sense pensar en l'exigent partit de dimarts amb el Celta», va assegurar el sorià que ha afegit que «posarà el millor equip per guanyar». És a dir que si Machín se cenyeix al que va dir ahir no hi haurà rotacions aquest vespre i Àlex Granell, suplent a la primera volta, saltarà al terreny de joc lluint el braçalet de capità blanc-i-vermell. Una de les qüestions que més debat va generar a la primera volta va ser el marcatge individual que Pablo Maffeo va fer-li a Leo Messi. El tècnic va deixar entendre que no serà així aquest vespre. «Si ho fem, un jugador nostre només pensarà a defensar i perdrem una opció per atacar. Segurament restaríem un 10% al nostre potencial ofensiu» va dir.

Machín està convençut que el Girona donarà la cara al Camp Nou i amb les seves armes posarà en dificultats el Barça, malgrat que les estadístiques i la lògica diguin el contrari. «Perden molts pocs punts tot i que darrerament dos equips amb els quals ens podem comparar han puntuat. Tenim capacitat per fer-ho. Depèn de nosaltres fer un partit excel·lent i llavors, comptar que el Barça no tingui el seu dia. Tindrem les nostres opcions però haurem de ser prou capaços de trobar-les».

No preocupa en excés la possessió de la pilota a Machín en el partit d'avui. És conscient que perdrà el tant per cent respecte el Barça. Ara bé, sí que confia que els seus homes sàpiguen gestionar la pilota el temps que la tinguin. «Ells en tindran més. nosaltres haurem de mirar de no regalar-los-la quan la tinguem».

La visita del Girona al Camp Nou arriba després de l'empat del Barça a Stamford Bridge contra el Chelsea (1-1) en l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Machín va explicar que havien vist amb la plantilla una estona «-per no avorrir ni acollonir els jugadors»- del vídeo del partit de Londres. «Eren dos equips dels millors del món amb les millors possibilitats econòmiques. Ens hi podem enfrontar de tu a tu i tindrem les nostres possibilitats», deia.

En aquest sentit, Machín recordava que ell ja va ser un cop a la banqueta del Camp Nou com a rival. Va ser la temporada 2008-09 quan era segon entrenador de Sergio Kresic al Numància. «Només recordo que ens van anul·lar un gol de Del Pino al segon pal (hauria estat el 0-1). Al final no sé ni de quants vam acabar perdent (4-1)», recordava tot assenyalant que de vegades per guanyar cal «que l'àrbitre estigui molt encertat en determinades accions». Machín subratllava el fet de poder-se asseure a la banqueta del Camp Nou «per segon cop» i se n'alegrava de fer-ho per primera vegada amb el Girona, «l'equip que dirigeixo». A més a més, Pablo Machín es mostrava d'allò més optimista pel que fa a l'objectiu de la permanència. «Espero que no sigui l'últim i quasi amb tota seguretat que no serà així», deixava anar.

El sorià va reconèixer que la tasca motivadora amb els seus futbolistes aquesta setmana ha estat mínima. «Per aquest partit, la motivació és intrínseca. Hi tenim molt a guanyar i força menys a perdre», assenyalava. Sigui com sigui i passi el que passi aquesta nit al Camp Nou, Machín té clar que els seus jugadors «no sortiran capcots de l'estadi» sinó que ho faran «amb el cap ben alt». A més a més, va dir en to de broma que si el Girona és capaç de guanyar el Barça, «tant de bo no es jugui més durant un mes per tal de poder assaborir més la victòria».