El geni que no vam veure a Montilivi

A mitjan gener, en una entrevista per valorar la gran primera volta del seu equip, Pablo Machín defensava a Diari de Girona la seva decisió de col·locar Pablo Maffeo fent un marcatge individual a Messi en el partit contra el Barça a Montilivi tot i el 0-3 final. «El partit en què menys presència ofensiva ha tingut Messi en els últims anys, i amb poca incidència en el resultat, va ser el de Girona. Quan arribi el partit del Camp Nou ja em tornareu a preguntar per tot això...». Aquell marcatge va omplir moltes pàgines de diari i minuts de tertúlies, però, més enllà de resultats, la millor prova que aquell dia Maffeo va neutralitzar Messi es va veure ahir al Camp Nou. El Girona va tornar a perdre, igual que a la primera volta, però aquest cop no va ser perquè els gironins es fessin dos gols en pròpia porta o, fins i tot, perquè Ernesto Valverde dirigeixi una de les millors plantilles del futbol mundial. Simplement, el Girona va perdre al Camp Nou perquè el millor jugador del món va voler. La primera part de Leo Messi d'ahir és per guardar en vídeo. Un geni. «Avui hi ha més motius per donar i treure raons en el debat que es va muntar pel marcatge de la primera volta; a toro passat és fàcil dir que avui l'havíem d'haver repetit però creia que els meus jugadors havien de tenir l'oportunitat de jugar de tu a tu contra un dels millors equips del món», va explicar Pablo Machín després del partit d'ahir.

Messi va marcar dos gols, però gairebé això és el de menys del que va fer l'argentí abans del descans. El Girona es va atrevir a posar-se per davant al Camp Nou, gol de Portu en el segon minut del partit aprofitant una errada d'Umtiti, i l'argentí va decidir que ell havia de solucionar el tema. Valverde havia apostat per un onze en què Messi, Luis Suárez, Dembelé i Coutinho jugaven junts per primer cop. Però Messi en va fer prou amb la connexió que té amb el seu amic uruguaià, l'altre gran protagonista del partit amb tres gols. El car talent de Dembelé i Coutinho es va deixar veure una mica més a la segona part, quan Messi ja havia acabat la feina.

Pablo Maffeo no el perseguia ahir per tot el camp com a Montilivi i Messi va anar escampant gotes de talent. Baixant a rebre per encarar la defensa del Girona per driblar, per associar-se amb els seus companys amb passades curtes o per deixar-los sols amb genials passades a l'espai. Dos minuts després del gol de Portu, Messi va servir una pilota en profunditat a Luis Suárez que, aprofitant que Aday trencava el fora de joc, va marcar l'1-1. Abans de la mitja hora, Messi va marcar el seu primer gol després de driblar mitja defensa del Girona dins de l'àrea; i, només set minuts més tard, Messi va tornar a enganyar tothom marcant de falta en xutar ras preveient que la tanca saltaria. El 4-1, el segon de Suárez, també va començar als peus de Messi amb una passada a l'espai a Coutinho que acabaria posant el gol en safata al davanter uruguaià.

El Girona, que a la primera volta no havia rebut cap gol de l'astre argentí, ja figura en la seva llarga llista de víctimes a Primera Divisió.