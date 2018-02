L'estrena al Camp Nou atura Girona dues hores un dissabte a la nit

Pendents de la cita. Els bars de la capital gironina s'omplen de gom a gom per viure un partit que, tot i el resultat final, quedarà gravat a la memòria dels aficionats al futbol de Girona.

ambient a Girona ja es notava revolucionat durant tota la setmana. El futbol ha adquirit una dimensió molt gran a la ciutat i, des del moment de l'ascens, tothom tenia apuntat el dia d'ahir en vermell al calendari. A l'hora que la majoria de botigues baixaven la persiana, els bars i restaurants de la ciutat es començaven a omplir per rebre els aficionats del Girona, del Barça, o de tots dos, amb el cor dividit, per viure l'històric partit del Camp Nou, que oferia Movistar Partidazo en directe.

Molts gironins no es van voler perdre la cita al Camp Nou, per poder dir allò de «jo hi vaig ser». D'altres es van conformar veient-lo per televisió. En els moments previs del partit es van poder veure bufandes i samarretes pels carrers del centre de Girona. I, com és habitual en dies de partit, eren majoritàriament de color blanc i vermell. Ningú es volia perdre la cita a Barcelona. L'ambient als carrers ja es feia notar minuts abans que comencés l'enfrontament. La ciutat es va aturar per dues hores.

Ja va passar en darreres ocasions, com en el partit d'anada contra el Barça a Montilivi o el dia de la victòria davant el Reial Madrid, que l'enrenou no era l'habitual. La transcendència del partit així ho valia. Ahir, el Girona es va posar als ulls del món, de centenars de països que setmana rere setmana segueixen els partits del conjunt blaugrana.

El gol de Portu es va celebrar de valent. Tant per aficionats gironins, evidentment, com també, fins i tot, per culers. El doble sentiment cap al Barça i el Girona pertany a un alt percentatge dels aficionats al club gironí i això també es va poder veure a les celebracions. Aquesta sensació d'anar per davant al marcador al Camp Nou ja no els hi treurà ningú. Llàstima que tan sols va durar un parell de minuts. A partir d'aleshores van anar arribant els gols barcelonistes i els gironins els rebien amb resignació però amb una ressignació moderada. La nit també va deixar escenes per al record, com les fotos en parella: un membre amb la samarreta del Barça i l'altre, amb la bufanda del Girona. I tots contents.