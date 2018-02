«Prefereixo ser valent que no ser garrepa i rebutjar la nostra idea»

Li hauria encantat, a Pablo Machín, sortir a la sala de premsa del Camp Nou treient pit i amb el cap ben alt. No va poder ser. La culpa la va tenir Messi, però sobretot el 6-1 final. Ara, tampoc se'l va veure abatut, frustrat. Sabia que això podia passar i en va assumir les conseqüències. Ja s'havia vist al camp, amb un Girona valent, atrevit, que havia refusat venir a posar el candau com d'altres. Això li va costar una golejada. Dolorosa, sí. Però els blanc-i-vermells se n'anaven d'una cita històrica amb una experiència més a la motxilla i l'obligació de recuperar-se al més aviat possible perquè el dimarts hi torna a haver futbol.

«Volíem sortir amb el cap alt però no pensàvem que ens marcarien tants gols», deia per començar. Explicava que s'havia «plantejat el partit de tu a tu al millor equip del món. La llàstima és que només ens han sortit molt bé dos minuts» i recordava que «s'havia parlat molt a la primera volta de si el marcatge a Messi era necessari; els jugadors m'han demanat durant tota la setmana sortir a competir al Camp Nou per tenir opcions de puntuar i així ho hem fet. Li havia donat voltes durant molts dies».

Machín parlava d'un «Barça voraç» i li havia quedat molt clar que «amb el nostre gol hem despertat a la bèstia». És més, reconeixia que durant una bona estona «ens hem sentit molt inferiors, quelcom que no ens ha passat al llarg de tota la temporada». En buscava també els motius. «Ens han superat perquè hi juguen molts dels millors futbolistes del món. L'organitzador del seu joc és el porter, i quan ell té més qualitat que molts migcentres, els facilita molt les coses».

Seguia justificant també el plantejament, molt més valent que d'altres equips que han generat moltes més dificultats als blaugranes. «Tampoc volia que els jugadors sentissin que no hem sigut nosaltres fent un plantejament diferent. Millor és ser valents. Però de valents està el cementiri ple. No hem sabut ajustar això de ser valents i equilibrats en defensa. El Barça ens ha trobat molt bé els punts febles. Ens hem posat nerviosos massa ràpid», ha reflexionat. I seguia: «Prefereixo perdre sent valent i mostrant els nostres trets d'identitari que no venir aquí i ser un garrepa».

Ara bé, també va intentar veure el got mig ple. «Aquest partit ens serveix d'experiència i també hi ha coses positives. Hem vingut a jugar al camp d'un dels millors equips del món. Llàstima que no hem pogut donar alegries a la nostra afició. Esperem que se sentin orgullosos de nosaltres.

Ara toca pensar en el Celta, que visita Montilivi ben aviat. Com respondrà el vestidor després del 6-1? «Ens pot afectar, però tot això són experiències. No som el primer equip que ve al Camp Nou i encaixa tants gols. El cert és que tot i el resultat hem gaudit de bones ocasions. El 6-1 no tacarà la nostra trajectòria. Hem d'esborrar el que ha passat aquí i recuperar el més aviat possible als nostres futbolistes».

A part d'elogiar la «campanya extraordinària» de Portu i de dir que «per gols mereixeria anar a la selecció», va explicar la suplència d'Stuani. «La nostra oportunitat passava per tenir alguna contra o aprofitar les accions a pilota aturada. El Choco és un híbrid: pica bé els espais i té un bon joc aeri. No he cregut convenient que jugués Stuani».

Finalment, va parlar d'Aday. El vallesà va ser substituït al descans i lluny de fer-ho per decisió tècnica, el sorià va explicar que havia estat per lesió. «És un tema muscular. Ha notat una punxada i ens ha demanat el canvi. Se li han de fer proves però quan a un futbolista li passa això és difícil pensar que es recuperi per a dimarts».