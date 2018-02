Xavi Agustí: «El Girona ha volgut jugar al Camp Nou massa alegrement»

Xavi Agustí i Javi Salamero van viure amb emoció l'estrena del Girona al Camp Nou contra el primer equip del Barça. Són història viva del club de Montilivi. El primer, exjugador, exdirector esportiu i exentrenador. El segon, exdirector esportiu i extècnic, responsable de la miraculosa salvació a Segona la temporada 2011/12. Dos noms propis amb dues percepcions diferents del partit d'ahir. Agustí, que va deixar de veure el duel després d'encaixar el sisè, lamenta que «no pots anar a jugar al Camp Nou tan alegrement»; Salamero, en canvi, va voler aplaudir el plantejament «valent» de Pablo Machín i va assenyalar Leo Messi com el culpable de la debacle gironina. «No ha sigut cap suïcidi del Girona, com ja he començat a escoltar, aquí l'assassí ha sigut Leo Messi, el millor futbolista del planeta. Ell ha matat el Girona intervenint en els quatre primers gols a la primera part», va subratllar.

Xavi no va amagar que va sentir «emoció» quan va començar el partit i va veure, finalment, el Girona al Camp Nou contra el primer equip del Barça. Però de seguida va voler analitzar el partit. Primera consideració: «El Barça ha xutat més a porta que en els últims sis o set partits. I això és perquè el Girona ha sortit massa alegrement». El 0-1 de Portu, que va durar només un parell de minuts, es va quedar en anècdota. «Si el Madrid o el Barça tenen un bon dia, et golegen, de la mateixa manera que a Primera ara qualsevol rival, fins i tot el cuer, et pot complicar la vida». Segona consideració: Messi i Suárez marquen la diferència, però Xavi Agustí hi va afegir el paper de «Coutinho i Dembélé, que han aumentat el potencial ofensiu del Barça i l'alegria del seu atac».

Javi Salamero, ara tècnic del Llagostera B, va considerar que «força gent ja parla que el plantejament del Girona ha sigut un suïcidi, ha sigut massa alegre. Jo penso que qui ha matat el Girona ha estat Leo Messi, el millor jugador de la història. Quan està en estat de gràcia no hi ha dispositiu tàctic que el pugui aturar. Ell ha intervingut en els quatre primers gols del Barça, que han deixat fora del partit els gironins». Salamero també va afegir que «l'equip ha merescut com a mínim poder disputar el partit, m'ha agradat veure'ls amb tanta valentia, sortint a guanyar el partit».

El tècnic també va afegir que «l'orgull gironí que duia l'equip a la samarreta l'han defensat fins al final, sense renunciar al seu estil malgrat la golejada, i això té molt mèrit. Només cal lamentar que el resultat és massa ampli».