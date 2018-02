«Tenim ganes de tornar al camí de la victòria»

Païda la golejada al Camp Nou, el Girona ja està totalment centrat en el partit de demà al vespre contra el Celta (2/4 de 10) a Montilivi. Pablo Machín ha confirmat que la presència d'Aday a l'equip és "molt complicada" després que el de Sentmenat no acabés el partit de Barcelona per culpa d'una punxada als isquiotibials. En aquest sentit, el tècnic ha revelat que la idea és "infiltrar" Johan Mojica perquè pugui jugar sense molèsties. Caldrà veure si el sorià fa algun canvi més en una setmana molt atapeïda de partits tenint en compte que dissabte el Girona juga a Vila-real (13:00).

Per a Machín, el vestidor "té ganes de treure's de sobre la derrota del Camp Nou" perquè "malgrat que pugui ser lògica, també és dolorosa". Per això mateix, l'objectiu és "tornar al camí del triomf i de les alegries". En aquest sentit, Machín ha subratllat positivament el fet que es pugui considerar el Celta "un rival directe" per al Girona. "Això vol dir que estem fent les coses bé. Ells tenen l'objectiu d'entrar a Europa.