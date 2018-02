Mirant cap a la setena posició

Amb Barça i Sevilla classificats per a la final de Copa del 21 d´abril al Wanda Metropolitano, la setena posició final de la Lliga es pot acabar convertint en un autèntic caramel: donaria bitllet per a la propera edició de l´Europa League. Per normativa, el campió de Copa té dret a jugar competició europea però, com va passar l´any passat amb el Barça, si el guanyador del trofeu del KO ja té plaça per a una altra, aquesta no va a parar al subcampió sinó al setè classificat de la lliga. Per això, aquesta temporada, la lliga espanyola tenia tres equips a l´Europa League: Vila-real, Reial Societat i Athletic Club, que va ser setè a la lliga.

Tornem a aquesta temporada: el Barça anirà a la Lliga de Campions i, en el cas que els blaugrana perdin la final de Copa contra el Sevilla, els andalusos també tenen molts números d´anar a Europa per la seva classificació la lliga tot i el 2-5 d´ahir contra l´Atlètic de Madrid. El setè anirà a Europa i, ara com ara, aquesta posició l´ocupa un Celta que només té un punt més que el Girona i que demà visita Montilivi. Una victòria gironina contra Iago Aspas i companyia deixaria els gironins amb 37 punts, la permanència virtualment més que enllestida i amb una posició preferent per lluitar per aquesta setena posició a final de temporada. Una setena posició que, però, a banda de Girona i Celta té un grapat més d´aspirants. Començant per l´Eibar, que també té 35 punts i dimecres rep el Vila-real, i acabant per un Betis que, amb 33 punts, avui tanca la vint-i-cinquena jornada al camp del Llevant, i dijous rep la Reial Societat. Getafe i, una mica més lluny, Athletic Club i Leganés també tenen les seves d´opcions d´entrar en aquesta lluita per la setena posició.

«Estar a Europa seria un gran premi, per descomptat que ens interessa anar a Europa», va explicar ahir el president del Girona, Delfí Geli, en unes declaracions al programa Tot Gira de Catalunya Ràdio en les que, però, va tornar a deixar clar que «el nostre objectiu és seguir creixent com a club i consolidar-nos a Primera Divisió; i això és molt més important que quedar vuitè, desè o anar a Europa». «No ens serviria de res anar a Europa i que la temporada vinent tinguéssim problemes perquè no hem fet bé els deures com a club», va concloure Delfí Geli al voltant de les opcions europees del Girona abans del partit de demà contra el Celta. «És un partit important contra un molt bon equip que té jugadors importants», avisava ahir el president.