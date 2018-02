Portu es converteix en el primer jugador de la Lliga a marcar a tots els «grans

Una de les claus pel futur del Girona en el debut a Primera Divisió enguany és el gran paper que està fent Cristian Portugués, Portu, autor de nou gols i dues assistències però, a banda de números, gran protagonista en les accions ofensives de l´equip, donant aquest punt de velocitat, picardia, qualitat tècnica i visió de joc que tant està donant a l´equip. La temporada passada, la seva primera a Girona, ja va ser clau perquè l´equip aconseguís l´ascens i a Primera, el murcià s´està destapant.

Una de les estadístiques que l´ha reafirmat com un dels jugadors revelació de la temporada és el fet que ha estat capaç de marcar davant els quatre primers ­classificats de la categoria, els millors equips de la lliga i que ocupen plaça de Lliga de Campions, com són el Barça, l´Atlètic de ­Madrid, el Reial Madrid i el València.

L´últim precedent va ser el passat dissabte, quan l´ex de l´Albacete, entre d´altres, donava momentàniament la sorpresa a territori blaugrana marcant el primer gol del partit. Encara que va acabar sent estèril, va entrar a la història del club i també va rubricar les dades que el mantenen com un «matagegants». I és que abans que Ter Stegen recollís la pilota del fons de la seva porteria pel gol de Portu, també ho va fer Neto, porter del València, quan el murcià, davant un exequip, també avançava el Girona. Va donar un punt el gol que va fer a l´Atlètic de Madrid, quan els gironins van aconseguir sumar un punt al camp del Wanda Metropolitano.

Sense cap mena de dubte, però, un dels gols que més recordarà Portu en tota la seva carrera va ser el que va fer al Reial Madrid, a la desena jornada, una diana, d´esperó, que va servir perquè el Girona marqués territori a Primera.