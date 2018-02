Màxima concentració i molt sacrifici per tornar a guanyar a casa

Retorn a la realitat. Després de la derrota de dissabte al Camp Nou, arriba un altre partit a Montilivi. El matx amb el Barça va ser diferent a qualsevol altre; el Girona necessitava una actuació perfecta davant un líder sòlid i que només cedeix punts quan té un mal dia. El derbi va significar una prova de massa nivell per a un conjunt, el blanc-i-vermell, que tot i competir molt bé cada jornada va trobar-se un rival de molta qualitat individual i amb bons futbolistes que jugant al costat de Leo Messi encara són millors. La derrota no és significativa, ja que la majoria d'equips que visiten el camp del Barcelona perden, i molts també hi acaben golejats. El que realment pren molta importància és la cita d'avui, és el moment de tornar a sumar punts davant un rival directe i l'equip ha de tornar a ser el de sempre. A casa s'ha de tornar a recuperar la solidesa defensiva i la seguretat en un partit on caldrà dosificar esforços per poder arribar en condicions al final. Per a molts jugadors el desgast físic de dissabte va ser important. Pablo Machín haurà de considerar quins futbolistes poden rendir millor, ja que només han passat tres dies des de l'últim partit.



Un duel obert. El matx de la primera volta a Balaídos ja va ser atractiu per a l'espectador, amb l'empat a tres i alternances en el marcador es va mostrar l'estil de joc de cadascun dels equips. El Girona, sense modificacions tàctiques, continuarà jugant amb la idea de futbol que l'ha portat fins aquí. Voldrà pressionar l'inici del joc dels visitants, el condicionarà en la sortida i avançarà la seva posició per poder eliminar espais al centre del camp. Davant seu es trobarà a un conjunt que voldrà el control i la possessió. Li agrada a Juan Carlos Unzué que el seu equip porti el ritme. Tot i disposar de jugadors diferents de quan estava al Barça amb Luis Enrique, la seva idea de futbol continua en la mateixa línia. Els gallecs voldran sortir amb pilota controlada des del darrere i s'arriscaran per poder tenir el domini des de l'inici. Amb Rubén Blanco a la porteria, la defensa de quatre futbolistes està força consolidada, amb la baixa per lesió del central de Banyoles Andreu Fontàs, l'eix el formaran l'argentí Facundo Roncaglia i el català Sergi Gómez, Hugo Mallo com a lateral dret i Jonny a l'esquerra. Li caldrà al Girona estar molt bé en la pressió alta, segurament en aquest aspecte pot estar una de les claus del partit. Si els gironins mantenen el ritme i la intensitat per poder anar a buscar el seu adversari i salten de la seva zona per tal de recuperar la pilota, poden crear molts problemes al Celta. Al mig del camp Daniel Wass aporta molt de treball i recorregut, la seva aportació ofensiva també ha estat important, ja que ha anotat quatre gols. Segurament l'acompanyaran el xilè Pedro Pablo Hernández i l'eslovac Stanislav Lobotka, un dels fitxatges que està gaudint de la confiança de l'entrenador i que participa quasi sempre d'inici. Les opcions tàctiques que plantejaran els dos equips fan preveure un enfrontament amb ocasions a les dues àrees, un matx en què l'equip que estigui més encertat en la finalització tindrà moltes possibilitats d'emportar-se els tres punts.



Atenció a Aspas i Gómez. La parella formada pel gallec i l'uruguaià s'ha convertit en la gran aposta ofensiva del Celta de Vigo. De fet, entre tots dos han aconseguit 29 gols: 16 Iago Aspas i 13 Maxi Gómez. Situats darrere la parella que formen Leo Messi i Luis Suárez, la dupla de davanters és la segona més golejadora de la Lliga. Es tracta de dos futbolistes de perfil i característiques diferents que es compenetren molt bé entre ells; són dos jugadors molt perillosos a la zona de finalització. Aspas pot jugar en qualsevol posició d'atac; de segon davanter pel centre, tot i que té la capacitat de jugar a qualsevol de les dues bandes. En el sistema d'Unzué normalment parteix de la banda per buscar les diagonals cap a dintre. És hàbil, té molta mobilitat i un bon canvi de ritme, crea perill entrant des de segona línia sorprenent en l'arribada. El gallec necessita sentir-se important i a Vigo és el lloc on ha acabat d'explotar; és a casa, se sent còmode i sap que és decisiu en el seu equip. Aspas està en molt bona forma, és el màxim golejador espanyol de la Lliga i s'està guanyant un lloc a la selecció per poder anar al Mundial de Rússia. Maxi Gómez es complementa molt bé amb el seu company. És la referència a la zona d'atac, bon rematador amb presència a l'àrea i encarregat de fixar als centrals per poder beneficiar els moviments dels bandes. La qualitat també pot sortir de les botes del turc Emre Mor, decisiu en el partit contra l'Eibar i de Pione Sisto, jugador de banda que amb quatre gols i diverses assistències també aporta molt ofensivament.



Objectiu: la salvació. Amb el retorn de Cristhian Stuani a l'equip caldrà veure si hi ha gaires canvis respecte a l'onze que va sortir al Camp Nou. Segurament caldrà fer algun retoc. L'entrada de futbolistes que estan més frescos pot beneficiar el ritme del partit, quan han entrat els recanvis l'equip també ha funcionat. No és moment per confondre's. L'objectiu primordial és poder jugar a Primera la temporada vinent. Els punts sumats fins ara demostren que l'equip està pel camí correcte, però tot i tenir-ho molt a prop encara falten moltes jornades i s'han de fer més punts. A priori el partit d'avui podria semblar que serveix per lluitar per una plaça a l'Europa League, ja que els dos equips separats per un sol punt estan en una posició privilegiada, però sense la salvació assegurada seria un error pensar més enllà. El cos tècnic és conscient del que han de fer primer i així ho transmetran als seus jugadors.