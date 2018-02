Montilivi coneix el millor remei a qualsevol derrota

Tot i que a ningú mai li agrada perdre, de derrotes n'hi ha de moltes menes. N'hi ha de cruels, d'inesperades, d'immerescudes, de justes... La clara desfeta el Girona dissabte al Camp Nou no ha costat de digerir. Sí que va fer mal, òbviament, sobretot pel cabàs de gols que es van endur els il·lusionats jugadors blanc-i-vermells però caure al camp del Barça entrava en tots els pronòstics. Païda la derrota, la Lliga no s'atura i dibuixa una nova estació per al Girona aquest vespre al fortí de Montilivi contra el Celta de Vigo. Una bona oportunitat per fer desaparèixer el mal gust de boca que va deixar el 6-1 del Camp Nou i per sobretot continuar il·lusionant l'afició amb la possibilitat de poder lluitar per una fita més alta. L'objectiu és estacar al més aviat possible la permanència però amb tantes jornades encara per endavant, una victòria avui contra el Celta significaria, amb la classificació a la mà, superar un rival directe. Els gallecs (35) tenen un punt més que els gironins (34) i ocupen la preuada setena posició, que sembla que tindrà premi europeu a final de temporada. Les quatre victòries seguides com a local del Girona marquen el camí.

La immediatesa del partit i la proximitat de la visita a Vila-real dissabte (13:00) fan preveure que Machín pugui fer canvis a l'onze titular. Stuani i Mojica tornaran a l'equip mentre que algun home important podria tenir descans. El que no hi serà pràcticament segur és Aday, que es va retirar dissabte amb unes molèsties als isquiotibials i, té molt complicat estar a punt. El seu lloc hauria de ser per a un Mojica que també arrossega molèsties musculars i no va jugar a Barcelona per precació. En aquest sentit, Machín va revelar ahir que la idea és infiltrar el colombià perquè sigui titular aquest vespre. Si al final es descarta la infiltració, l'escollit per al carril esquerre seria Planas, que s'enfrontaria així al seu exequip i disputaria el seu primer partit de Lliga com a titular. Planas ha tingut minuts en les dues últimes sortides, al Camp Nou i també a Sevilla.

Al marge de Mojica, el retorn de Stuani serà una altra de les novetats a l'equip d'avui. El màxim golejador de l'equip es va quedar sense jugar al Camp Nou en favor de Lozano. A partir d'aquí, Machín té marge per sacssejar una mica o força l'equip. Homes com Borja García, Granell o Juanpe podrien rotar i deixar els seus llocs a Aleix Garcia, Timor i Muniesa. Tot i això, caldrà veure si el tècnic sorià és partidari o no de revolucionar gaire el seu onze habitual avui o si barreja les rotacions entre aquest vespre i dissabte per no alterar massa de cop la columna vertebral de l'equip.



Fontàs, baixa per lesió

El Celta té previst arribar aquest migdia a terres gironines. Ho farà però sense l'exgironí Andreu Fontàs que, amb una lesió muscular s'ha quedat fora de la llista de convocats. Juan Carlos Unzué tampoc podrà comptar amb el central uruguaià Gustavo Cabral, la qual cosa farà que el polivalent Roncaglia ocupi un lloc a l'eix al costat de Sergi Gómez. El tècnic navarrès podria realitzar alguna petita variació respecte l'onze que va vèncer l'Eibar dissabte al migdia com ara l'entrada de l'andalús Jozabed al mig del camp per mirar de tenir més possessió de pilota. A dalt, caldrà fer especial atenció al duet Iago Aspas. Maxi Gómez, autors de 29 gols fins ara a la Lliga. A més a més, el davanter gallec acostuma a fer bons partits a Montilivi, on va ser decisiu amb dos gols el curs 2009-10 a la Copa del Rei (1-3) i a la Lliga (1-2). La parella Aspas-Maxi Gómez se les heurà amb la local Portu-Stuani (23 gols) la qual cosa fa preveure que pot ser un partit de gols. I també de fred, això segur, segons les previsions meteorològiques.