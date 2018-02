Portu: "Somniem amb Europa"

Portu ha estat el protagonista de la nit a Montilivi: ha marcat l'únic gol de l'enfrontament, l'onzè de la temporada. Al final del partit, en declaracions a GOL, Portu ha assegurat que "el nostre objectiu és la salvació, però somniem amb Europa". També ha destacat que "després de la derrota del Camp Nou, ens calia un resultat com el d'avui".

El golejador blanc-i-vermell ha ressaltat la "competitivitat" de l'equip davant "un gran rival, com el Celta". També s'ha referit a la presència del seleccionador espanyol, Julen Lopetegui a la graderia de Montilivi: "Sempre lluito al màxim tots els partits i avui no ha estat diferent; jo només puc seguir treballar i després ell decidirà però és clar que estaria encantat d'anar a la selecció"



Iago Aspas: "No hem merescut perdre"

Per la seva banda, el davanter del Celta, Iago Aspas ha assegurat que "no hem mersecut perdre". "Ens han fet el gol en una jugada de córner i no crec recordar cap més oportunitat del Girona. A nosaltres ens ha faltat l'última passada per, com a mínim empatar", ha afegit