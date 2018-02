«En qualsevol moment pot tornar Muniesa»

Un dels noms propis que va sortir a la roda de premsa d'ahir va ser el de Marc Muniesa. El lloretenc, un habitual a la primera volta quan no estava lesionat, no juga tot i estar recuperat. «Potser té un reconeixement més gran que d'altres jugadors de la plantilla, però intento ser just. Estic segur que si li toqués entrar ho faria bé, però fins ara hem decidit que Juanpe ocupés el seu lloc, perquè Bernardo i Jonás (Ramalho) també ho estan fent bé». I és que, per al tècnic, «treient el partit contra el Barça, en la resta d'actuacions la defensa ha estat sòbria i ens han generat poc. Ara, això no vol dir que Muniesa pugui entrar en qualsevol moment».