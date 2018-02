Sessió a Riudarenes amb tots els disponibles

Sense temps per descansar, si el Girona s'entrenava el diumenge hores després de visitar el Camp Nou, ahir els jugadors es tornaven a calçar les botes per perfilar el duel d'aquesta nit a Montilivi contra el Celta de Vigo. Pablo Machín va treballar amb tots els seus efectius disponibles. No es va exercitar Aday Benítez, lesionat contra el Barça. El vallesà resta a l'espera dels resultats de les proves mèdiques per saber per quant en té. Mojica, tot i que «no està al cent per cent», com va dir el tècnic, va treballar al mateix ritme del grup.