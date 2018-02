Unzué considera que l'«èxit» del Girona és fruit del «treball col·lectiu»

Li ha costat enlairar-se, però per fi el Celta, un teòric candidat a lluitar per Europa a l'estiu, s'ha enfilat a la classificació fins estar prop del seu objectiu. Això deixa més que satisfet al seu tècnic, Juan Carlos Unzué, que es pren la visita d'avui del seu equip a Montilivi com una nova batalla per seguir alimentant el que ell considera com un «somni», i que no és cap altre que tancar la Lliga, com a mínim, en el sisè lloc de la taula. Per anar fent camí, li tocarà ara enfrontar-se a un «rival directe» en aquesta pugna. Així és com considera al Girona que dirigeix un bon amic seu com Pablo Machín. Un equip que no es va escapar dels elogis d'Unzué, qui creu que el mèrit dels blanc-i-vermells «és clarament de tots, del col·lectiu», destacant, això sí, l'aportació ofensiva d'homes com Portu i Stuani, capaços de fer «molts gols».

«La revelació d'aquest any està entre el Getafe i el Girona, perquè el Leganés ja ha fet temporades bones. Pel seu joc em decanto pel Girona», deia abans d'assegurar que veu els catalans lluitant per Europa fins al final de temporada. «Hi ha conjunts que tenint com a primer objectiu la permanència, quan l'han aconseguit els acaba costant estar allà. Però coneixent en Pablo (Machín) em sorprenderia veure caure el seu equip».

Parlava també sobre la possibilitat que el desgast físic els pugui passar factura, una opció que descartava per complet. «He vist els meus jugadors fantàstics durant l'entrenament. Si guanyes, la sensació de fatiga sempre és menor. La victòria ens dona la possibilitat que el nostre estat anímic i també físic sigui millor», explicava, afegint també que «necessito reptes diferents i el meu somni des de l'inici és aconseguir que l'equip torni a Europa aquesta temporada. No és senzill, però el somni està allà». I no vol fer-ho de rebot, sinó que mira cap al futur amb ambició. «Lluitarem pel màxim. Som realistes i atrapar els quatre primers és molt complicat. Veurem el cinquè i el sisè lloc. El Vila-real només té la Lliga, però el Sevilla encara està viu en d'altres competicions».