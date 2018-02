A Balaídos, a finals del passat mes de setembre, Pedro Alcalá va disputar l'últim partit amb la samarreta del Girona. Des d'aquell dia que no ha tornat a tenir minuts per culpa d'una lesió a l'astràgal que l'ha obligat a passar dues vegades per la sala d'operacions. El central ja està recuperat però Machín encara no li ha donat l'oportunitat de reaparèixer.