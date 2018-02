El fred provoca la pitjor entrada del curs

Tal com era previsible, el Girona-Celta va registrar la pitjor entrada de la temporada a la Lliga amb 6.392 espectadors. A tots els avisos i alarmes per fred, el partit es va jugar a dos graus, i neu que des de fa un parell de dies i especialment durant la jornada d'ahir s'hi va afegir l'horari intempestiu del partit (2/4 de 10 del vespre d'un dimarts feiner) i que la televisió en obert (Gol TV) retransmetés el duel en directe. Les possibles afectacions per neu a les carreteres van fer enrere molts seguidors de les comarques i el fred també va frenar-ne una bona colla de la ciutat. Tot plegat va fer que Montilivi presentés l'entrada més fluixa des de l'aterratge a Primera, ja que es va quedar per sota de l'anterior més baixa que havia estat contra l'Alabès (7.316) en un altre dia de temperatures sota zero al desembre. Les assistències a l'estadi en l'estrena a la màxima categoria estan sent, llevat de la comprensible excepció d'ahir, més que bones. Les millors del curs han estat fins ara en els partits contra Madrid i Barça, amb 13-383 i 13-315 espectadors. Contra l'Atlètic (11.512), el Sevilla (11.032), la Reial Societat (10.134) i el Getafe (10.095) també es va superar la barrera dels 10.000 mentre contra Màlaga (9.966, Vila-real (9.935), Athletic (9.602 ) i Leganés (9.142) les entrades també van ser prou bones. Contra el Llevant a la Copa (6.446) encara hi va haver més gent que ahir.