El Girona ja prepara la visita a Vila-real al pavelló de Palau

Només unes hores després de superar el Celta de Vigo per 1-0 i de reactivar les opcions de lluitar per Europa, el Girona ha tornat avui mateix a la feina per començar a preparar la inminent visita d'aquest dissabte al camp del Vila-real. Pablo Machín, però, no ha pogut treballar a Montilivi amb els seus homes com estava previst per culpa de la neu, que ha tenyit de blanc la gespa i que ha deixat el terreny de joc del tot impracticable.

D'aquesta manera, els futbolistes que van ser titulars el dimarts a la nit han realitzat exercicis de recuperació al gimnàs de l'estadi, mentre que la resta s'han traslladat al Pavelló de Palau per realitzar-hi una sessió diferent d'entrenament.