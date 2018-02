Primera titularitat de Planas i Gorka cau de la convocatòria per lesió

Res de revolucions. Pràcticament, ni canvis respecte l'onze que havia jugat d'inici pocs dies abans al Camp Nou. A l'hora de la veritat, Pablo Machín va treure un equip molt semblant al que havia caigut clarament en mans del Barça. Tornava Stuani, suplent el dissabte, mentre que al carril esquerre hi va decidir situar Carles Planas, que gaudia així de la primera titularitat d'aquesta temporada. D'aquesta manera, el tècnic feia el contrari del que havia anunciat un dia abans; el dilluns, durant la prèvia, admetia que Mojica no estava «al cent per cent», però donava per fet que el colombià jugaria infiltrat. A l'hora de la veritat, res d'això i Planas va ser l'encarregat d'ocupar la banda.

L'altra sorpresa va ser la presència del jove Marcel Lizak a la banqueta. I és que Gorka Iraizoz, suplent de Bounou els últims mesos de competició, va caure a darrera hora de la convocatòria per culpa d'unes molèsties al bessó. D'altra banda i com va passar al Camp Nou, Olunga també va caure d'una llista on tampoc hi van ser Aday, Alcalá ni Eloi Amagat.