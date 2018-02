«El que estem fent no és normal, fins i tot a mi em sorprèn»

Si Machín i el seu Girona marxaven «dolguts» del Camp Nou i sentint-se «inferiors» a tot un Barça, ahir la truita es va girar del tot. Com sol passar a Montilivi, on l'equip fa una eternitat que no perd. Ni encaixa. Anit, nou triomf, aquest cop contra un rival directe, i la permanència que està pràcticament sentenciada. «A qualsevol que li diguis que un equip que acaba de pujar guanya i ho fa amb la porteria a zero, fins i tot a mi mateix em sorprèn. Ho estem fent francament bé i no és normal», va expressar per obrir una roda de premsa en què va elogiar el treball defensiu i el partit de Carles Planas, abans de parlar, amb la boca petita, de les opcions de jugar l'any vinent a Europa.

No va amagar Machín que al Girona se li havia «notat el desgast» del passat dissabte al Camp Nou i que no havia tingut «l'energia d'altres partits». «També ens ha visitat un bon rival com el Celta, que ens ha obligat a fer un bon treball defensiu», va afegir. Perquè és això, la tasca dels centrals, el que sobretot va elogiar. «No els hem deixat que ens generin gaires ocasions. Han demostrat que Aspas i Maxi porten molts gols per alguna cosa. L'amenaça sempre ha estat allà. Però els centrals han estat molt bé. Hem defensa tots. Carles (Planas) ha complert perfectament en el seu primer partit, hem tornat a veure al Maffeo agressiu, el necessitàvem», deia.

Tampoc va amagar que «el Celta no ens ha permès fer un joc millor o més ofensiu. Ells apreten bastant bé. No els volíem deixar córrer. Dominen la posició, però són letals en les transicions. Hem vist que Emre Mor amb la pilota als peus és molt difícil d'aturar-lo; com Iago Aspas. T'exigeixen molt i nosaltres no hem pogut fer el que solem fer; després de marcar un gol, seguir igual i buscar-ne un altre».

Amb la victòria ja al sarró, el Girona s'enfila fins als 37 punts i deixa les places de descens ben lluny. El primer objectiu sembla ja dat i beneït. Machín, tot i ser més prudent, tampoc s'allunya gaire d'aquesta perspectiva. «Seria poc objectiu si digués que tenim molt difícil la permanència. No és matemàtic, però veient les sensacions, segurament l'assignatura l'aprovarem abans dels exàmens finals». I qüestionat per si ara l'objectiu és Europa, i si aquesta és la il·lusió del vestidor, el tècnic va intentar-ho driblar com va poder. «Sempre dic que la il·lusió és fonamental. Ara em ve al cap els 6.000 i pico que han vingut a Montilivi. Aquests sí que tenen il·lusió. Es mereixen un reconeixement, s'han deixat notar i molt. Espero que la gent ens segueixi animant, només així arribaran les fites. Seguirem tocant de peus a terra, intentant guanyar el següent partit».

També se li va recordar la seva comparativa amb «pistoles i metralletes» quan havia lamentat, més d'una vegada, la teòrica inferioritat del seu equip respecte al rival de torn. «Tots tenim les nostres armes. Tenir la dupla que tenim nosaltres (Stuani i Portu) hi ha molts equips que també els voldrien. També la resta hem de propiciar que els arribin pilotes en condicions. Tots fem el que podem perquè les pistoles es converteixin en escopetes. Metralletes eren els de l'altre dia. Canons, fins i tot».

A part de lamentar la mort de Quini, una «persona entranyable i súper agradable», va destacar la presència del seleccionador espanyol, Julen Lopetegui, a la llotja. «Diu molt d'ell ser avui aquí. És històric i un honor per al club».