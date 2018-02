Unzué «La jugada del seu gol ens l'hem menjat amb patates»

No ho va poder dir més clar Juan Carlos Unzué, entrenador del Celta, quan va valorar l'1-0 que anit va encaixar el seu equip a Montilivi. Va destacar el «poder» del Girona en l'estratègia, la gran arma dels de Machín, i va resumir l'acció que va culminar amb el gol de Portu just abans del quart d'hora. «Ens l'hem menjat amb patates». Ras i curt. No es va quedar així la seva valoració. «El Girona ha aprofitat a la perfecció d'una de les seves virtuts. Érem conscients que és un dels equips que més gols aconsegueix amb aquesta mena de jugades. Per la seva capacitat física, no és un equip fàcil de defensar en pilota parada». Sobre el partit, el va resumir a la perfecció, explicant que el Celta havia tingut «més el control» que no pas el Girona, però que «la sensació que ens queda és que tot ha quedat en res. Per la falta de precisió en l'última jugada o la darrera centrada. Això ha estat el nostre deure, el que no hem fet bé», apuntava. Li van preguntar per Emre Mor, que ahir va ser titular i va aportar perill amb la seva endemoniada velocitat. «Ha tingut actitud i el ritme d'aguantar els 90 minuts, però encara és un futbolista jove i s'ha de tenir paciència amb ell». Finalment, també va valorar la mort d'Enrique Castro 'Quini' ahir a la nit. «Qualsevol pèrdua és important, però en el seu cas es tracta d'una personalitat molt important en el món del futbol. Ho va ser al Barça, tot i que sobretot a l'Sporting, el club de la seva vida».