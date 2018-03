Aleix Garcia i Carles Planas són ambiciosos abans de visitar el Vila-real

Aleix Garcia i Carles Planas s'han mostrat ambiciosos avui a Riudarenes, al final de l'entrenament del Girona, davant les opcions que té l'equip en la visita de dissabte al camp del Vila-real. Tot i que el discurs de la plantilla continua siguent que cal assegurar la permanència matemàticament, la realitat és que amb els 37 punts que té ara el Girona a la Lliga, i veient el rendiment dels pitjors classificats, "la feina està ben encarrilada", segons ha apuntat Planas, que no renuncia al "somni" de seguir en la pugna per classificar-se per Europa.



Aleix Garcia, per la seva banda, ha destacat que "sempre he dit que aquest equip pot aspirar a objectius més ambiciosos que la permanència i que hi ha plantilla per anar a competir en qualsevol camp". El migcampista tornarà a Vila-real, club on es va formar abans de marxar al Manchester City: "sempre és maco tornar a casa, allà on em vaig fer com a futbolista, i on em van tractar molt bé", ha indicat.





Tant Garcia com Planas. El migcampista cedit pel City fa cinc partits seguits que juga. Contra el Leganés va ser titular. Davant l'Athletic, Sevilla, Barça i Celta va sortir des de la banqueta. "És una bona manera de guanyar confiança", ha subratllat. Per la seva bandadimarts passat. Segons el lateral "el meu objectiu sempre ha sigut donar-ho tot als entrenaments per poder tenir la confiança de l'entrenador i quan jugues i les coses funcionen has d'estar molt satisfet".L'equip ha treballat a Riudarenes,. La sessió ha estat basada en un partit d'entrenament contra el filial. Avui el Girona farà la darrera jornada de treball i posteriorment Pablo Machín analitzarà el duel contra el Vila-real i facilitarà la llista de convocats.