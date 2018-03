«Si aguanta com fins ara, el Girona lluitarà per Europa»

S'hauria imaginat mai un Girona-Vila-real de Primera?

No. De fet, no hi veia ni el Vila-real fa uns anys abans de l'arribada dels Roig. Fins aleshores estaven prou malament. Amb Pascual Font de Mora sí que van pujar dos cops a Segona A, però res més.

I al Girona potser encara li veia menys?

És un cas semblant al del Vila-real. De fet, és una ciutat molt més gran. Aquí, a més a més, hi ha Castelló a només 7 quilòmetres que abans era a Primera i s'ho menjava tot. Ara és al revés, perquè són a Tercera. Girona té la influència del Barça, però a 100 quilòmetres.

El partit de demà, amb la classificació a la mà, és un duel directe per entrar a Europa.

La temporada que està fent el Girona és sensacional. El Vila-real és on li toca perquè si no m'equivoco té el cinquè pressupost més alt de la Lliga.

Diu bé que el Vila-real té l'objectiu de ser a Europa però veu realment el Girona amb opcions de ser-hi?

Si aguanten com fins ara, segur. Ara bé, les segones voltes es fan llargues. El primer cop que el Vila-real va pujar a Primera va ser capaç de guanyar al Camp Nou però la segona volta se li va fer llarguíssima i va acabar baixant a la promoció. El Girona no patirà per mantenir-se però caldrà veure fins on li arriba la benzina.

El 2013, el Girona de Rubi va intentar sorprendre el Vila-real en la lluita per pujar però la clatellada a El Madrigal va ser contundent (4-1). Recorda aquell partit?

Sí. Soc soci del Vila-real. Semblava irrepetible un any com aquell. El Girona estava molt bé però el Vila-real acabava de baixar i havia de pujar sí o sí. El mèrit per mi ha estat després, quan ha fet grandíssimes temporades i s'ha merescut pujar molt abans. Han fet una feina molt bona.

Com va viure aquells dramàtics partits contra Lugo, Saragossa o Osasuna?

Amb el Lugo ho vaig passar molt malament. Ho teníem allà, a l'abast... Semblava que mai més pujaríem. Contra el Saragossa ja veníem molt tocats i no tenia gaire confiança. Han estat constants i ho han aconseguit.

Presumeix de ser gironí per Vila-real?

Sí, oi tant. Sempre en parlo molt bé. La gent està molt estranyada per la gran temporada que està fent el Girona. Estan sorprenent per tot l'Estat. Juguen amb personalitat i amb el seu sistema tan característic que tan bons resultats està donant.

El Vila-real és un bon mirall per al Girona?

Sí. A Girona el futbol base també està molt bé amb un bon any del Juvenil A i el Peralada amb opcions de mantenir-se. El Vila-real es gasta molts diners en la base. Té una gran ciutat esportiva i treballa molt bé el planter. Una altra cosa és que després els jugadors arribin. És un bon mirall, és clar. Algun any, en Roig ha hagut de ficar diners per quadrar el pressupost però pràcticament sempre el cobreix el mateix club. Tenen una gestió molt acurada. Estaria molt bé que el Girona també lluités cada any per ser a Europa.

A Vila-real hi ha els Roig i a Girona el Manchester City.

És una cosa semblant. És un bon suport al darrere. En Roig té molts diners però els del City també en tenen.

Quin és el sostre del Girona?

A la Lliga, els 4 primers llocs sempre són per als mateixos. Per al Girona seria el 6è o 7è lloc.

Un pronòstic per al partit?

El Vila-real va perdre a Eibar i el Girona està molt bé. Aquí la gent és freda. Quan l'equip no va gaire bé, sempre xiula.

El seu fill Jordi és el capità del Castelló a Tercera. Quan tornarem a veure el Castelló en categories més altes?

Sembla que aquest any poden pujar. Hi ha més estabilitat després d'anys molt dolents amb una Societat Anònima cremadora que va arrasar el club. Tenen 12.000 socis i molta rivalitat amb el Vila-real.