«A dia d'avui el Vila-real és un rival directe»

Pablo Machín ha repetit la convocatòria per al partit de demà contra el Vila-real. D'aquesta manera, el porter Marcel Lizak continuarà sent el suplent de Bounou per la lesió d'Iraizoz, malgrat que Vito (Peralada) s'ha entrenat aquests dies amb el primer equip. El tècnic ha revelat que Stuani ha tingut un problema de salut aquesta nit però que està disponible per jugar. Machín no ha confirmat si Mojica tornarà a l'onze després del bon paper de Carles Planas contra el Celta.

La visita a Vila-real es presenta segons el tècnic com un "duel directe". "La classificació diu que sí", ha dit Machín que ha desenvolupat el seu argument. "Encara no hem aconseguit la permanència però seria poc ambiciós i poc realista tenir només aquest objectiu ara. Hem demostrat estar capacitats per salvar-nos i ara ens hem de marcar nous reptes", ha subratllat.

Machín ha afegit que "si no volem parlar d'Europa directament, sí que volem guanyar el partit i treure'ns l'espina del partit de la primera volta". Quatre punts només separen el Girona del Vila-real, un equip que sí que està fet per ser a Europa. "De mica ens adonem que podem competir amb qualsevol. Si diem que el Vila-real és un rival directe, vol dir que hem fet una temporadassa i volem acabar amb bones sensacions".