Javi Calleja: "El Girona és dels millors equips d'aquest any"

L'entrenador del Vila-real CF, Javi Calleja, ha assenyalat en la prèvia del partit contra el Girona FC a l'Estadi de la Ceràmica que vol transmetre el missatge que depenen d'ells mateixos per acabar Laliga Santander en places europees i ha afegit que, veient als seus jugadors, té confiança de cara a aconseguir-ia guanyar als catalans, malgrat el seu bon moment de forma. "El missatge és que depenem absolutament de nosaltres. Estem sisens, a un punt del Sevilla, en una posició que haguéssim signat, era un objectiu dependre d'un mateix al final per arribar als llocs europeus", ha manifestat en roda de premsa.

Vol ser positiu i no donar més importància al moment actual, eliminats en els setzens de final de la Lliga Europa pel Lió i amb només una victòria en els últims cinc partits de Laliga Santander. Malgrat això segueixen en sisena posició i amb tres punts de marge sobre l'Eibar, contra els que van perdre en l'última jornada. "Hem tingut ratxes molt bones, hem passat per moments més difícils com l'actual però sense cap drama. Crec que queden 36 punts i està tot per decidir. Ara mateix no podem pensar que anem cap avall, la línia és bona. Patirem segur però els jugadors em transmeten confiança per aconseguir l'objectiu ", ha augurat.

A més creu que l'equip millorarà també en la seva faceta ofensiva. "Els gols arribaran, hi ha qualitat. Costa de vegades més però si som capaços de jugar en camp contrari, al final acabaran entrant", tot i que el Vila-real no marca més d'un gol en un partit des de la jornada 21, en el triomf sobre la Reial Societat (4-2). "Hem de recuperar la pilota i la possessió, el que ens ha donat el bon joc i les victòries. Hem de recuperar la iniciativa i tornar a jugar en camp contrari. A casa hem de tornar a la nostra essència i recuperar el toc i la confiança a través de la pilota ", va comentar de cara al següent partit.

Davant tindran el Girona FC, un altre "rival directe". "Som molts els que estem aquí lluitant per Europa. Ve fent-ho molt bé durant tota la temporada, amb una manera de jugar molt poc vista a Primera amb tres defenses i jugadors per fora molt ofensius", va destacar del rival, que tenen només a 4 punts per sota. "Arriben en bon moment, tenen dalt uns jugadors en un estat de forma fenomenal, extraordinari. Tant Portu com Stuani són jugadors a tenir en compte, brillants en la seva posició. Un rival complicat, estan amb molta confiança i són un gran equip", va avisar.

A més, va assegurar que el Girona "és un exemple" de treball. "Cada partit que veus, es lliuren al cent per cent i és tenir molt de guanyat. És un equip compromès, valent i que creu en el que fa, i li està donant resultat. Dóna gust segur veure'ls en el dia a dia perquè es veu i es transmet en els partits. És potser un dels millors equips d'aquest any ", ha reconegut.