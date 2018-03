Kayode jugarà al Xakhtar Donetsk

Després de mes d'un mes de suspens i misteri en què ben bé ningú sabia què feia ni on era, Larry Kayode ja té nou destí. El davanter nigerià acabarà la temporada al Xakhtar Donetsk cedit pel Manchester City tal i com va fer oficial ahir el conjunt ucraïnès. Kayode aterra doncs a la lliga ucraïnesa, una de les europees en què el mercat d'hivern es tanca més tard, després de veure frustrat el seu fitxatge per l'Amiens francès.



El ja exdavanter del Girona va veure com entre el conjunt gironí, el Manchester City i l'Amiens no enviaven a temps els papers a la Federació Francesa el dia 31 de gener a mitjanit i el seu fitxatge no va ser validat. Des de llavors, Kayode s'ha estat entrenant en solitari a Girona al marge dels que durant la primera volta havien estat els seus companys. Kayode arriba a un equip que està disputant els vuitens de final de la Lliga de Campions i que en l'anada va superar el Roma per 2-1





The 2016/17 Austrian League top scorer and other facts about the newcomer Olarenwaju Kayode ?https://t.co/SEKhJno4ac pic.twitter.com/H685wUobqe — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) 2 de març de 2018