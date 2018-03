El Girona avalua el seu sostre

Si fins ara només els més agosarats s'atrevien a parlar d'Europa, i amb sordina i tant el vestidor com la llotja hi passaven de puntetes tot driblant la qüestió, la victòria de dimarts contra el Celta (1-0) ho va canviar tot. La realitat és la que és i ningú no pot amagar que el Girona té la setena posició a un punt i la sisena, a quatre. O el que és el mateix, amb l'objectiu inicial i prioritari de la permanència més que encarrilat, gairebé assolit, el Girona es marca ara noves il·lusions, entre les quals hi ha de ser, per força, lluitar per un lloc a l'Europa League. Això fa, tal com admetia ahir Pablo Machín, que el partit d'aquest migdia a l'estadi de la Ceràmica contra el Vila-real sigui un duel entre rivals directes. Sí, allò que semblava impensable a la primera volta quan, de la mà de Bakambu, els de la Plana van imposar-se als gironins (1-2) a Montilivi és ara una realitat gràcies a la bona feina dels homes de Machín. Així doncs, avui el Girona se sotmet a un bon examen per saber quin pot ser el seu sostre aquesta temporada.

Molt a guanyar i poc a perdre hi haurà avui sobre la gespa per a un Girona que, al contrari que el seu rival, no té l'obligació d'entrar a Europa. El Vila-real és, i així ho indica el seu pressupost, un dels candidats cada temporada a acabar entre els sis primers classificats. Puntuar és sempre positiu per als gironins que, en cas de donar la sorpresa avui, clavarien un bon cop de puny sobre la taula i presentarien la candidatura a Europa amb tots els ets i uts. Aday, amb un problema als isquiotibials, i Gorka Iraizoz, amb un trencament fibril·lar, a més a més de José Aurelio Suárez, són les baixes per lesió del Girona. Machín va repetir llista de convocats descartant per a la cita d'avui Michael Olunga, Eloi Amagat i Pedro Alcalá. L'absència d'Iraizoz ha fet que Machín citi el jove porter Marcel Lizak, que durant pràcticament tota la temporada, arran de la lesió de Suárez, està en dinàmica del primer equip.

Pel que fa al possible onze titular, Machín podria donar descans a algun dels homes que més minuts acumula, i més venint d'una setmana de tres partits. Ahir, però, el sorià no va voler donar pistes. Sí que va reconèixer que Stuani havia patit un petit problema de salut la nit de dijous que, tanmateix, no li impedirà de jugar aquest migdia. Un dels dubtes que hi pot haver a l'onze és la continuïtat o no de Carles Planas al carril esquerre. El de Sant Celoni va rendir a un bon nivell contra el Celta i Machín podria mantenir-lo perquè Mojica encara no està en plenitud de condicions. El tècnic va revelar que contra el Leganés, el colombià s'havia hagut d'infiltrar.

De la seva banda, el Vila-real té el dubte de Javi Fuego i per això el jove del filial Morlanes ha entrat a la convocatòria. Andrés Fernández, Sansone i Bruno Soriano, són baixa per lesió i Txérixev, Adrián Marín i el saudita Salem Al Dawsari, per decisió tècnica. A més a més, s'espera que el tècnic Javi Calleja alineï avui homes titularíssims com Manu Trigueros, Samu Castillejo, Pablo Fornals i Carlos Bacca, suplents dimarts en la derrota a Ipurua contra l'Eibar (1-0).