El Girona presenta la seva candidatura per jugar a Europa

Passi el que passi al final de temporada, el que haurà fet el Girona és per enmarcar. Per mèrits propis ja s´ha convertit en el millor debutant de tota la història a la Primera Divisió, però ha decidit que amb aquesta condició no n´hi ha prou. Avui ha superat el Vila-real gràcies a dos gols d´Stuani i Lozano. Una victòria que l´enfila fins els 40 punts, deixant la salvació vista per sentència. Amb un objectiu complert, ara toca plantejar-se un "nou repte", com deia Machín durant la prèvia. I aquest no és cap altre que jugar competició europea el curs vinent. L´equip ja té el sisè a un punt, encadena la segona jornada consecutiva vencent i torna a guanyar a fora, cosa que no feia des del mes de desembre. Per arrodonir-ho, el 0-2 li serveix per guanyar el gol ´average´ amb els de La Plana. Un migdia perfecte.



Tot i la càrrega de partits i les alçades de la temporada, Machín no ha presentat ni un sol canvi a l´onze respecte el que va guanyar el dimarts al Celta a Montilivi. Planas seguia instal·lat a la banda esquerra; la resta, els habituals. La consigna, aquest cop, era la de deixar fer. El Vila-real és un equip que es troba còmode amb la pilota als peus, que li agrada tocar i tocar. Sabent això, la proposta ha estat clara: esperar al darrere, prescindir del mig del camp i deixar que Portu i Stuani fessin la guerra pel seu compte amb pilotades llargues. Així ha saltat el Girona a l´estadi de La Ceràmica. Ni se l´ha vist durant un quart d´hora perquè ha estat el seu rival l´únic que ha proposat. Amb una marxa més, el conjunt de Calleja buscava una i altra vegada l´atac, sobretot per la seva banda dreta. Molt de toc, molta velocitat i sensació d´estar més endollat, però és cert que el Vila-real ha ofert ben poc en atac durant aquesta arrencada.





Fitxa tècnica

Menys el Girona, que ni se l´ha vist. Pere Pons, Granell o Borja ni oloraven la pilota i la defensa, molt ben posicionada, s´encarregava de refusar qualsevol atac local sense miraments. Ara, quan s´hi han posat, els de Machín han estat letals. Al minut 15, Planas ha intentat una centrada des de la banda esquerra. Aigua. El refús ha estat nefast i l´esfèrica li ha caigut als peus de Pere Pons, que l´ha deixat a Borja. Amb temps per pensar, el madrileny és molt perillós. Ha aixecat el cap, ha vist com Stuani la demanava i allà l´ha posat. L´uruguaià ha fet el que millor sap fer: saltar, mesurar els temps i rematar de cap lluny de l´abast d´Asenjo. 0-1 sense haver fet res de l´altre món i al Vila-real que li entraven totes les pors.Amb el marcador a favor, el Girona no ha canviat gens la seva proposta. És més, ha preferit quedar-se al darrere, deixant fer a un rival que ha començat a posar-se nerviós. Això sí, els de Machín han patit un contratemps al poc de fer el gol. En un atac ràpid dels de casa que ha acabat amb la pilota a fora de porteria, Carles Planas ha acabat estès al terra. Just ara que havia tret el cap a l´onze, el de Sant Celoni s´ha lesionat al rebre un cop al múscul isquiotibial de la seva cama dreta. Ha hagut de moure fitxa el cos tècnic i Mojica ha entrat en el seu lloc.Des d´aquell moment fins al descans, ben poca cosa. Els gironins no han tornat a aparèixer en atac. És més, pràcticament ni han tingut la pilota. Els cremava als peus i la missió, més que construir, era la d´allunyar el perill. El Vila-real sí que s´ha dedicat a tocar i tocar, tot buscant un forat, però sense èxit. L´ha tingut Fornals al 25, en un mal refús de Mojica, però el seu xut l´ha atrapat molt segur Bounou. Al 40, els locals han reclamat un possible penal de Ramalho sobre Bacca que González Fuertes, l´àrbitre, no ha assenyalat. El temps jugava a favor dels catalans, que tot i no tenir la possessió, semblaven trobar-se bastant còmodes contra un adversari que tampoc és que hagi generat massa.Hi ha posat una marxa més el Vila-real al segon temps. O dues. O tres. Necessitava fer alguna cosa més l´equip local per sumar algun punt i així ho han entès els seus jugadors, que s´han llançat amb tot a la recerca de l´empat. Ha patit el Girona, que s´ha tancat amb clau a la seva àrea tot esperant que afluixés el temporal. Al 52, Fornals s´ha escorat a la banda i ha etzibat un xut que entre Bounou i el pal han tret com han pogut. Al 55, de nou el porter ha aparegut per refusar un remat de Bacca en una acció que ha acabat invalidada per fora de joc. Al 58, el públic i també tot l´equip de casa ha reclamat penal per unes possibles mans dins l´àrea en un frec a frec entre els centrals i Enes Ünal, que havia entrat per Raba. I al 67, la més clara fins al moment. Roberto Soriano, al camp des de feia poc, ha provat sort amb una fuetada enverinada que Bounou ha refusat amb una perfecta intervenció a mà canviada.S´ha mantingut amb vida el Girona davant aquest allau i Machín ho ha aprofitat per anar refrescant el seu equip. Primer, amb l´entrada d´Aleix Garcia per Pere Pons. I més tard, asseient al golejador Stuani pel ´Choco´ Lozano, de nou un dels homes de refresc. Mentrestant, el Vila-real seguia a la seva i al 73 ha estat Mario Gaspar qui ho ha provat. El seu cop de cap no ha trobat porteria.Veient que no se´n sortia, Calleja ha cremat totes les naus i ha donat entrada a Roger Martínez per jugar amb tres davanters. Però ha estat llavors, quan més abocat a l´atac estava l´equip de casa, que els gironins han donat la segona clatellada. Aquesta ja semblava letal. Entre Lozano y Portu han construït un contracop perfecte que l´hondureny ha resolt de manera espectacular amb una fuetada a l´escaire impossible per Asenjo. Era el minut 80 i el marcador reflectia un 0-2. No ha caigut de miracle el tercer en l´acció següent. De nou Lozano ha rebut a l´interior de l´àrea, però s´ha adormit a l´hora de fer la rematada. Ja no hi ha hagut temps per a més. L´esclat d´alegria, un cop l´àrbitre ha xiulat el final, ha estat més que justificat.: Asenjo, Mario Gaspar, Bonera, Álvaro, Jaume Costa, Rodrigo, Trigueros, Samu Castillejo (Soriano, min. 60), Fornals (Roger Martínez, min. 78), Raba (Enes Ünal, min. 46) i Bacca.: Bounou, Maffeo, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Planas (Mojica, min. 23), Pere Pons (Aleix Garcia, min. 62), Granell, Borja García, Portu i Stuani (Choco Lozano, min. 70).: 0-1, Stuani (min. 15). 0-2, Choco Lozano (min. 79): González Fueres (comitè asturià). Ha amonestat Raba, Jaume Costa, Bonera, Mario Gaspar (Vila-real); Granell (Girona).: Estadi de La Cerámica, Vila-real. 14.540 espectadors a les graderies. Un centenar d´ells, aficionats del Girona.