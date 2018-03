El Girona es doctora a Vila-real

No era el Camp Nou però el Madrigal, ara rebatejat com estadi de la Ceràmica, també era un escenari que imposava. No pas per l'ambient, sinó pel fet que el Girona hi arribava immers de ple en la lluita per assaltar les posicions de Lliga Europa. I això feia que el Vila-real fos, qui ho havia de dir, un rival directe. Un objectiu d'allò més il·lusionant per a un Girona que, amb 37 punts, es plantava a Vila-real decidit a no aturar-se i a continuar sent la revelació del curs a la màxima categoria. Per primer cop, el discurs havia canviat i el Girona es posava a prova en la nova situació. Malgrat que des del vestidor s'havia dit i repetit que l'equip hi tenia poc a perdre i molt a guanyar, calia veure com gestionaven les emocions uns jugadors en molts casos inexperts a Primera. Machín no va tenir dubtes a l'hora de fer l'onze titular i no li va importar el fet de disputar el tercer partit en set dies. El sorià va repetir el mateix onze que dimarts havia doblegat el Celta a Montilivi (1-0) amb Planas al carril esquerre. El Vila-real, de la seva banda, va recuperar homes clau com Fornals, Trigueros, Castillejo i Bacca, que havien sigut reservats a Eibar dimecres.

Després d'uns minuts inicials freds amb el Vila-real trepitjant més àrea rival, el Girona va mossegar fort en la seva primera arribada. Una pilota recuperada per Pere Pons al mig del camp va acabar a peus de Borja García i el madrileny la va centrar al cap d'Stuani, que va marcar tots els temps i va fer inútil l'estirada d'Asenjo. El Girona colpejava primer i deixava clar que no havia anat a passeig a Vila-real. El 0-1 que reflectia el marcador multiplicava la il·lusió amb què uns quants centenars de seguidors blanc-i-vermells havien arribat a la Plana.

El 0-1 va desubicar un Vila-real que no s'acabava de creure que anés per sota en el marcador. Els groguets, com el Celta dimarts, tenien la pilota i la tocaven amb comoditat però a l'hora d'entrar a l'àrea no trobaven la manera de fer mal al Girona. Fornals ho va provar amb un xut des de la frontal que Bounou va atrapar sense problemes i, abans, Álvaro havia rematat de cap un córner alt. Poc després del gol d'Stuani, el Girona va patir el primer contratemps amb la lesió muscular de Planas. El de Sant Celoni no va poder continuar i va cedir el seu lloc a Mojica.

Més tranquil amb la feina feta en atac, el Girona es va dedicar a neutralitzar els intents del Vila-real d'empatar. Res de l'altre dijous perquè la rereguarda blanc-i-vermella es mostrava d'allò més segura refusant totes les pilotes que bombejaven els groguets a l'àrea de Bounou.

El 0-1 era un gran resultat per a un Girona que tenia per endavant el repte d'aguantar-lo o ampliar-lo en els segons quaranta-cinc minuts. Veient el pobre rendiment de l'equip a la primera part, Javier Calleja va decidir retocar la seva formació i fer entrar un segon davanter centre, Enes Ünal, en el lloc d'un home de banda com Raba. Eliminats d'Europa i després de caure al camp de l'Eibar, el Vila-real no es podia permetre el luxe de perdre a casa contra el Girona. Els de la Plana van fer un petit pas endavant als primers minuts de la represa, en què van estar molt a prop del gol en una acció d'Ünal que va guanyar la posició a Mojica, i una jugada personal de Fornals que Bounou va salvar al primer pal. El porter marroquí tornaria a salvar el Girona quatre minuts després, en refusar una potent rematada de Bacca des dins l'àrea.

Ara sí, el setge era màxim. El Girona començava a patir. González Fuertes no va veure o no va considerar penal unes mans involuntàries de Juanpe dins l'àrea, en una acció molt protestada pels locals. Les aturades de Bounou estaven mantenint l'avantatge del Girona. El marroquí tornaria a salvar l'empat en refusar a córner una rosca enverinada de Roberto Soriano que anava a l'escaire. Machín va apostar per donar aire fresc a l'equip amb l'entrada d'Aleix Garcia i el Choco Lozano en el lloc de Pere Pons i Stuani, respectivament. Feia falta recuperar el control d'un partit que el Vila-real començava a monopolitzar a camp gironí.

Els castellonencs no trobaven el camí de l'empat. Mentrestant, el Girona, més viu i fresc que mai, va aparèixer en el millor moment per tornar a dir-hi la seva. Un contracop ben portat per Portu va acabar amb la pilota als peus del Choco Lozano que, gairebé a peu plantat des de la frontal de l'àrea, va treure's de la màniga un cacau que va entrar per l'escaire lluny de l'abast d'Asenjo. L'afició gironina esclatava d'eufòria. Era tot just la segona rematada entre pals dels de Machín, que mostraven una efectivitat màxima. Només un minut després, en una acció molt semblant, Portu va tornar a conduir un contracop però aquest cop Lozano no va saber resoldre davant la defensa i el porter locals.

Els canvis de Machín havien funcionat i donat piles a un Girona que després de treure molta aigua durant molts minuts va aparèixer per rematar el partit. El Vila-real ja havia llançat la tovallola. Els tres punts eren per al Girona que, a més a més, supera en l' average particular els castellonencs, camí del seu somni europeu.