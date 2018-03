Girona FC: El millor debut a Primera de la història

S'acaben els qualificatius per descriure el que està fent aquest Girona. Ja no és només que la permanència està virtualment assegurada quan encara queden més de 10 partits perquè s'acabi la Lliga; ni que les places europees estan molt més a prop del perill des de fa un munt de jornades. És, també, l'etiqueta que des de fa temps té l'equip penjada al coll. Es parla de la revelació i quan es fa, és amb tota la raó del món. D'arguments n'hi ha a cabassos. Els que s'han enumerat abans, però sobretot un: aquell que diu que el de Montilivi és el conjunt que ha protagonitzar una millor estrena a la màxima categoria. No de l'última dècada. Ni del segle. Sinó de tota la història de la competició.

Compartia aquest estatus fins que ahir es va apuntar la victòria al camp del Vila-real per 0-2. Això significa que el Girona tancarà la jornada 27 del campionat amb 40 punts. Cap debutant, abans, havia estat capaç de signar uns registres així. El que més se li havia acostat és l'Almeria que, la temporada 2007/2008, dirigia Unai Emery, ara a la banqueta del París Saint-Germain. Els andalusos arribaven a aquesta jornada 27 amb 37 punts. En cas d'haver guanyat, també l'haurien acomiadat amb 40 punts, com el Girona. Però el cas és que van perdre per 2-1 al camp de l'Osasuna. Aquell equip va signar un any extraordinari, això sí. Era la seva primera aventura entre els grans i la va tancar amb un meritori vuitè lloc i 52 punts, deixant enrere rivals de renom com el València, el Betis o l'Athletic, entre d'altres. Va estar-se dues temporades seguides més l'Almeria a Primera (un onzè i un tretzè lloc, de manera consecutiva) i a la quarta, va certificar el seu descens. Va ser en un any per oblidar, que van acabar en l'última posició.



Es torna a guanyar a fora

Si a casa va com un coet, al Girona li faltava trobar de nou el rumb a domicili, on enllaçava sis sortides sense guanyar, amb només dos punts de 16 (els empats contra Atlètic i Màlaga). Ahir, el 0-2 a Vila-real va servir per trencar aquesta estadística. Primera victòria a fora del 2018 i la quarta de la temporada, després de l'1-2 al camp del Deportivo, del mateix resultat al Ciutat de València i del 0-1 amb l'Espanyol. Precisament aquest darrer resultat havia estat l'última alegria lluny de Montilivi que havien celebrat els de Machín.