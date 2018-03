«Quan quedin cinc partits ja parlarem d'Europa»

Deia Stuani, un cop liquidat el partit d'ahir, que aquest Girona «no té sostre». No falta raó al davanter. Cada setmana, l'equip se supera. Tant ho ha fet, que ha tancat la jornada 27 amb 40 punts a la butxaca. Just la xifra màgica que es tradueix, en l'argot del futbol, en la permanència virtual a la Primera Divisió. Un objectiu, fins fa poc l'únic i principal a Montilivi, que sembla dat i beneït. Així ho veu Machín. Ell, prudent com el qui més, ho assegurava d'aquesta manera en una roda de premsa en què va tornar a treure pit del seu equip i que va abordar, encara amb la boca petita, les opcions de jugar a Europa la temporada vinent.

Primer, la salvació. Una realitat per al tècnic. «Els 40 punts no només són un mèrit de l'equip, sinó que demostren que el primer objectiu ja està complert». No li passa pel cap, ni en broma, un autèntic daltabaix que enviï al Girona al pou de la classificació. «Estic segur que algun punt més farem i tampoc veig a cap equip dels de baix atrapant-nos. És important haver-ho aconseguit», deia, per acabar-ho rematant amb un «ens hem guanyat el dret de ser de Primera amb totes les de la llei».

Llavors ho va enllaçar amb la possibilitat de jugar a Europa, una opció real però complicada, tot i la bona ratxa dels gironins i després d'un 0-2 a Vila-real. «Mirant la classificació, ara mateix som setens de manera virtual. Tenim ara un nou repte, però aquest és el de guanyar el proper partit. Quan en quedin cinc i mirem on ens trobem a la classificació, llavors veurem si tenim o no opcions d'optar a Europa», va reflexionar.

Del futur, al present. A l'última victòria, a una nova exhibició dels seus. Aquest cop, d'ofici i de saber patir, aguantant les envestides del rival i apuntant-se un triomf més que valuós. Per a Machín no va ser «el Girona més vistós», però suficient per tornar a guanyar. «S'ha notat l'esforç dels tres partits en pocs dies. Al rival potser també. Hem fet un exercici defensiu molt bo. Potser ells han tingut més la pilota que no pas nosaltres, encara que tampoc ens han generat massa ocasions i quan ho han fet, Bounou ha estat bé».

Va destacar l'esforç de tota la plantilla, qui creu que «mereix un deu» pel que està demostrant i oferint al llarg de la temporada. «Quan algú baixa el rendiment, sigui per la circumstància que sigui, el que surt a jugar també ho fa bé. No és cap secret, sinó una de les nostres claus que ens permet competir així de bé», deia abans de subratllar «l'ofici» que els gironins han anat «aprenent» al llarg de les jornades. «L'equip ha madurat i cada cop que se l'ha acusat de falta d'ofici, els futbolistes s'han encarregat de fer-los callar», va indicar. També va parlar d'una victòria «simbòlica» i ho va explicar, anant en la mateixa línia del que havia dit el divendres durant la prèvia. «Quan estàvem a Segona, sempre havia dit que volia que el Girona fos com el Numància, un club modest que era capaç d'arribar a Primera. Vam pujar i llavors ens vam posar l'objectiu de ser com el Leganés. Després, somiàvem amb ser el nou Eibar. I al final, salvant les distàncies, ens agradaria ser com el Vila-real, que tot i començar sent un equip petit, ha acabat jugant la Champions. És evident que no som com ells, però el fet que el considerem un rival directe i que el Girona hagi estat capaç de guanyar-lo, ens demostra que estem fent una molt bona temporada».

Finalment, va parlar de Carles Planas, de qui creu que «tindrà una lesió important» després de «trencar-se» durant els primers 20 minuts del matx.