Setens i mirant a Europa

El canvi d´objectiu és un fet. Ho va dir Pablo Machín a la sala de premsa del Vila-real i ho certifica el tuit que va penjar el mateix Girona: «40 punts. Permanència». Amb 11 jornades per davant i la feina feta, toca gaudir, sense renunciar a res. I res significa somiar amb Europa. A veure aquell equip que fa 11 anys jugava a Tercera, passejant-se pel continent. De moment, amb la victòria contra el Vila-real, el Girona escala a la setena plaça, que va avançar un Eibar que ahir no va poder passar de l´empat al camp del Deportivo (1-1). El sisè lloc és a només un punt (Vila-real) mentre que el Sevilla, cinquè, està a cinc. A falta dels partits d´avui, cap rival avançarà els gironins. Només el Betis el pot atrapar si guanya a València, però té pitjor diferència de gols general (la particular encara s´ha de resoldre, a Montilivi, després del 2-2 de l´anada al Villamarín).

Les dues places que donen accès a la Lliga Europa són la cinquena i la sisena, que porten directament a la fase de grups. El setè classificat d´Espanya pot també obtenir el bitllet, tot i que hauria de fer la prèvia a partir de finals de juliol, amb tres rondes per davant. La situació s´explica així: davant d´una final de Copa Barça-Sevilla, si tots dos es classifiquen per Europa gràcies a la seva posició a la Lliga, que seria el més lògic, el setè aniria a la Lliga Europa.

Machín ja va dir que el repte està obert, però que fins les últimes 4 o 5 jornades el Girona no sabrà si realment hi pot aspirar. De moment a l´horitzó només hi apareix el Deportivo. Divendres.