Machín esperona al vestidor i situa el Girona en la lluita "galàctica" per Europa

El dissabte, després de guanyar a l'Estadi de la Ceràmica, Pablo Machín no va voler parlar encara d'Europa. Ho va fer amb la boca petita, traslladant aquest repte al que digui la classificació un cop la Lliga arriba a les seves últimes cinc jornades. Tot i això, de portes cap endins, el discurs del tècnic cap als seus futbolistes és un altre. Dona per feta la permanència i no només això, sinó que té coll avall que ara la lluita del Girona és la d'intentar acabar del setè cap amunt a la taula. Una mostra és el tuit que avui el propi Machín ha fet públic des del seu compte personal de Twitter. "Per aconseguir grans fites, primer cal somiar-los i després treballar-los", escrivia. El text ve acompanyat d'un breu vídeo. Les imatges, acompanyades amb la banda sonora de la pel·lícula La Guerra de les Galàxies, animen a la plantilla a mirar cap amunt i a lluitar per altres reptes. "Fi al primer objectiu. Enhorabona a tots. Comença un nou repte. Benvinguts a la lluita per Europa", s'hi pot veure, abans de sortir en pantalla un pòster oficial d'aquesta temporada amb tota la plantilla i el cos tècnic. Aquest fragment el van poder veure els jugadors el diumenge, just després d'analitzar el matx contra el Vila-real.





Ya os dije: "Para conseguir grandes logros primero hay que soñarlos y luego trabajarlos...". Gracias por todo vuestro apoyo.

