Aday és la principal novetat en el retorn als entrenaments

La primera plantilla del Girona ha tornat aquest matí als entrenaments després d'un dia de descans i ho ha fet amb una sessió a Riudarenes per començar a preparar el partit d'aquest divendres contra el Deportivo de la Corunya a Montilivi. Pablo Machín ha pogut treballar amb tots els seus efectius disponibles a excepció dels lesionats Carles Planas i Gorka Iraizoz, tots dos descartats per aquesta jornada vinent.

En el cas del defensa, avui se li han practicat proves per conèixer l'abast de la lesió als isquiotibials que va patir a Vila-real que han servit per confirmar que pateix "una ruptura en el semitendinós del bíceps femoral de la seva cuixa dreta". No s'ha parlat de terminis, però Planas segurament s'estarà unes setmanes de baixa.

En canvi, sí que s'ha entrenat amb total normalitat Aday Benítez. El vallesà es va lesionar al Camp Nou el passat dia 24 de febrer, en un partit en què va haver de ser substituït a la mitja part. Per culpa d'uns problemes musculars no va entrar a la convocatòria dels duels amb el Celta i el Vila-real, però sí que estarà disponible per jugar contra el Deportivo si el cos tècnic així ho creu oportú.