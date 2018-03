Cárcel revela que el Girona vol ampliar el contracte a Pablo Machín

Mentre que la plantilla es marca reptes més ambiciosos, la direcció esportiva s'ha fixat un nou objectiu. Un cop renovats uns quants pesos pesants i assegurada la continuïtat de bona part del vestidor, ara el club vol centrar els seus esforços a retenir un dels artífexs dels èxits que viu l'equip: Pablo Machín. Ho va explicar ahir Quique Cárcel als micròfons de RAC1. Entre d'altres coses, va revelar que la seva intenció, consensuada per tots, és la d'asseure's amb el tècnic i els seus representants per tal de negociar la renovació i l'ampliació del seu contracte. Un vincle que, de moment, expira el 30 de juny del 2019. «És una sensació que crec que és òbvia per a tothom; que el projecte passi per les seves mans (les de Machín) perquè ho està fent molt bé. Encara s'ha de parlar», deia, abans d'explicar que, «un projecte com aquest necessita, com a mínim, dos o tres anys més». Seguint amb aquesta mateixa idea, Cárcel expressava que «hem d'intentar que tot això sigui sòlid i que mirem cap al futur amb la intenció de créixer i no pas de canviar. Intentarem mantenir tot el que està funcionant, és de sentit comú».



Ara bé, no va amagar que «hi haurà coses que no seran fàcils de resoldre», fent referència que alguns jugadors podran marxar si els arriba una oferta llaminera. Aquí va posar l'exemple de Portu, que té una clàusula de 12 milions d'euros i que sona per a diversos equips. «Si algú ve i posa els diners, ens haurem de reinventar. M'agradaria fer-li veure que hi ha un projecte de futur i de creixement i que vegi que aquí pot continuar», va dir.



Cárcel acaba contracte també el 2019, com Machín, i també va confessar que des del club «s'està parlant» una hipotètica renovació. «No sé ben bé com acabarà aquesta història. Estic molt feliç en aquest club i la meva idea és seguir».



Europa tampoc va faltar a la conversa. Un objectiu ben real del qual ja ningú s'amaga. «Era partidari de no parlar d'una altra cosa fins que la salvació no estigués al sac, perquè aquesta és la nostra realitat. Però si a falta d'onze jornades s'han fet els deures i s'ha generat aquest somni, només faltaria no parlar-ne ara. Hem de ser ambiciosos. Lluitarem fins al final, n'estic segur que ho intentarem. Veig als jugadors molt motivats i tenen ganes de fer alguna cosa gran».



Un vídeo motivacional

Ya os dije: "Para conseguir grandes logros primero hay que soñarlos y luego trabajarlos...". Gracias por todo vuestro apoyo.

Seguimos pic.twitter.com/FLsFCysNTZ — Pablo Machín (@pablomachindiez) 5 de marzo de 2018



Dissabte, després de guanyar a l'Estadi de la Ceràmica, Machín no va voler parlar encara d'Europa, traslladant aquest repte al que digui la classificació un cop s'arribi a les últimes cinc jornades. Tot i això, de portes cap endins,el discurs del tècnic és un altre. Dona per feta la permanència i no només això, sinó que té coll avall que ara la lluita del Girona és la d'intentar acabar del setè cap amunt a la taula. Una mostra és la piulada que Machín va fer ahir des del seu compte personal de Twitter.«Per aconseguir grans fites, primer cal somiar-les i després treballar-les», escrivia. El text venia lligat a un breu vídeo. Les imatges, acompanyades amb la banda sonora de La Guerra de les Galàxies, incitaven la plantilla a mirar cap amunt. «Fi al primer objectiu. Enhorabona a tots. Comença un nou repte. Benvinguts a la lluita per Europa», s'hi pot veure, abans de sortir en pantalla un pòster oficial d'aquesta temporada amb tota la plantilla i el cos tècnic. Aquest fragment el van poder veure els jugadors diumenge, just després d'analitzar el matx contra el Vila-real.