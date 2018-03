Juanpe creu que «hem d'aprofitar aquesta oportunitat sigui com sigui»

És ara o mai. Qui sap què passarà el dia de demà. Si una temporada així es tornarà a repetir. Potser es converteix en el pa de cada dia a Montilivi; o al contrari, i es tracta només d'un miratge i per això cal gaudir-ne des d'ara fins a l'últim segon. El vestidor del Girona, amb la tranquil·litat de la feina ben feta i de tenir la permanència del tot encarrilada, té entre cella i cella lluitar per ser a Europa el curs vinent. Una mentalitat que s'ha instal·lat a la plantilla i que ahir va transmetre Juanpe Ramírez. El central va ser el jugador que ahir va atendre a la nodrida representació dels mitjans de comunicació que es van desplaçar fins a Riudarenes. Entre d'altres coses, va confirmar que l'equip «ha d'aprofitar» aquesta oportunitat, alhora que apostava per tirar endavant amb la renovació de Pablo Machín, com havia expressat un dia abans el director esportiu, Quique Cárcel.

Després de dir que «té molt de mèrit el que estem fent», Juanpe va parlar d'Europa. Del tema estrella. I va confessar que als jugadors els havia «fet gràcia» el vídeo que Machín els va passar el diumenge en què els felicitava per la salvació i els animava a lluitar per reptes més ambiciosos. Això sí, res que els sorprengués. «Internament ja ho havíem parlat feia setmanes». Per tant, el tema d'Europa està ben calent. «Volem aspirar a més. Hi ha jornades de sobres per intentar lluitar per alguna cosa maca. Ho volem aprofitar sigui com sigui perquè no sabem quan es tornarà a viure una cosa així».

Dilluns, Cárcel explicava que el club té la intenció d'ampliar el contracte de Pablo Machín, que expira el 2019. Una decisió encertada, segons Juanpe. «És lògic. Ell és el vaixell d'aquesta nau. Té una idea que plasma al cent per cent i tothom anem a mort amb ell. Estaria molt bé que seguís aquí». Això donaria continuïtat, també, a un sistema i a una filosofia de joc. «Per ser el primer any a Primera ens està sortint tot prou bé. Hi havia dubtes per com funcionaria l'esquema, però ja han desaparegut. Seria maco que s'allargués aquest projecte», deia el canari.

També va parlar del Deportivo de la Corunya, el convidat aquest divendres a Montilivi. Un equip del qual no se'n fia ni un pèl tot i ser penúltim a la classificació. «És un rival bastant perillós. Mirant la seva plantilla, ningú es pensava que estaria allà. Voldrà sumar contra nosaltres perquè ha vist que els equips de baix tampoc sumen». I va recordar l'1-2 de la primera volta, un partit que va suposar la reacciód el Girona. «Va ser un duel lleig, però clau. Ells voldran fer el mateix».