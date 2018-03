El Girona recupera Aday per rebre demà el Deportivo (21.00) en una nova jornada de Lliga de Primera divisió. Amb la permanència segellada oficialment pel propi Pablo Machín després de la victòria a Vila-real dissabte passat (que va permetre arribar als 40 punts), els gironins rebran un rival que lluita per la permanència després d'una temporada molt problemàtica plena de canvis d'entrenador i un llarg reguitzell de jugadors utilitzats. El partit d'anada a Riazor (victòria del Girona per 1-2), va ser un punt d'inflexió perquè els de Machín van encadenar tres triomfs seguits (Dépor, Madrid i Llevant) i des d'aleshores han sumat 34 punts. "Segurament va ser un punt d'inflexió guanyar a un rival que podia ser directe, tot i que no vam fer el nostre millor partit", ha explicat avui el tècnic del Girona en la roda de premsa prèvia.

Preguntat per la lluita que ara vol afrontar l'equip, per classificar-se per la Lliga Europa de la propera temporada, Machín ha admès que "som els que menys pressió tenim de tots els qui hi aspiren" tot i que ha afegit que "a vegades cal una pressió ben entesa sense la qual no es pot competir". El preparador ha subratllat que "no som conformistes" i ha assegurat que ell serà el primer d'estimular el vestidor "per convertir una temporada històrica, de notable, en una d'excel.lent".

Sobre el Deportivo Pablo Machín ha dit que "tenen una plantilla que segurament a principi de temporada hauria sigut molt apetible per a qualsevol entrenador". Així ha recordat que els gallecs tenen futbolistes molt poderosos en atac "que no han oblidat fer gols" com Andone, Lucas i Adrián. El Girona encadena cinc triomfs seguits a Montilivi i ara l'objectiu és afegir-n'hi un sisè per seguir reforçant la candidatura europea.

En la roda de premsa també s'ha parlat dels 4 anys de Machín al club, de la proposta de renovació que li presentarà el Girona (ha reiterat que se sentia "afalagat") i de la reunió prèvia que ha mantingut l'entrenador amb els capitans abans de l'inici de la sessió de treball a Montilivi. Tot i que Pablo Machín no ha volgut revelar-ne el contingut al·legant que era una qüestió interna, ha transcendit que els futbolistes podrien haver transmès al tècnic que han parlat amb el club per negociar una possible prima en cas de classificar-se per la Lliga Europa.