«Quan vaig marcar no m'ho podia creure»

El davanter hondureny del Girona, Anthony Choco Lozano, es troba en un gran moment de joc i confiança, i un cop superat el lògic període d'adaptació al club i també a la ciutat, que assegura que li ha resultat molt fàcil per la bona acollida dels companys i de tothom al club, està centrat a aprofitar al màxim possible tots els minuts que li vagi concedint Pablo Machín. «Estic centrat a millorar i anar avançant a poc a poc», diu.

De moment, ja sap el que és marcar no només amb la samarreta blanc-i-vermella, sinó a la Primera Divisió. Ho feia dissabte passat al camp del Vila-real, amb una bona canonada que va suposar el definitiu 0-2 a favor del seu equip. Pel que fa aquesta diana, aconseguida a l'Estadi de la Ceràmica, Lozano confessa que «no el vaig celebrar gaire perquè en un primer moment ni m'ho podia creure», tot afegint que «una vegada que la pilota va sortir jo ja sabia que havia xutat bé i que podia passar alguna cosa. Però el gol, tal com va passar, va ser meravellós; em queda per al record». En aquest sentit, sobre la transcendència del gol al seu país, a Hondures, assegura que «molta gent es va posar en contacte amb mi per felicitar-me, però les felicitacions que més em van emocionar van ser les de les persones que m'han acompanyat en els moments més complicats. Valoro molt les seves paraules de suport».

Fa poc més d'un mes que és a Girona i tot just col·lecciona 150 minuts repartits en 5 partits. Suficient per dir que està «content» i també «feliç» de la seva encara breu etapa a Montilivi. «Estar en un equip de la Primera Divisió a Espanya és el que qualsevol futbolista pot somiar alguna vegada. I no només això, sinó també jugar. Per a mi era una il·lusió molt gran arribar aquí i també poder marcar el meu primer gol». Admet, això sí, que no té res a veure jugar a l'elit que fer-ho a la Segona Divisió A, una categoria que ja coneix de la mà d'equips com l'Alcoià, el Tenerife o el Barça B. «És evident que fer el salt a Primera fa que canviïn moltes coses; pel que fa a concentració, també quant a l'esforç físic», explica, abans de revelar que Machín li demana «el mateix que a tota la plantilla, treball i sacrifici».



El club i la connexió amb Portu

Diu Lozano estar «sorprès» de com està «organitzat» el Girona, un club que, segons ell, «està fent molt bé les coses en l'aspecte administratiu». «L'èxit de l'equip, precisament, comença aquí», apunta. Està «encantat» amb la seriositat de l'entitat, com igualment «sorprès» per la qualitat i les aptituds dels que són ara els seus companys de vestidor. «Ja els havia vist per televisó i em cridava l'atenció la seva competitivitat i l'alt nivell de concentració. Ara l'únic que he de fer és seguir aprenent d'ells», reflexiona.

Un d'ells és Portu, amb qui ja havia coincidit uns anys enrere al València Mestalla. Curiosament, el murcià va ser l'autor de l'assistència a Vila-real perquè Lozano marqués el seu primer gol amb la samarreta del Girona. «La veritat és que ens busquem, de la mateixa manera que ell ho fa quan juga amb Stuani. És un futbolista molt complet, que sap aprofitar els espais i combinar bé. Crec que la connexió és bona amb tots. M'agrada atacar els espais en moviment, així em trobo còmode. Ell és un jugador que també ho sap fer bé i per això ens complementem».