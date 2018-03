Obert el procés de sol·licitud d'entrades pel Madrid-Girona

El Girona ha engegat avui el procés de sol·licitud d'entrades per al partit de diumenge dia 18 de març al Santiago Bernabéu contra el Madrid (3/4 de 9). Les entrades es poden demanar a través del web del club (viatges.gironafc.cat) fins aquest diumenge a les 23:59. El Girona ha anunciat que en disposa de mig miler, 400 de les quals estan destinades als socis i 100 més als penyistes. El preu de les entrades és de 40 euros. Les entrades seran assignades mitjançant un sorteig que es farà el dilluns dia 12 i es podran recollir a les taquilles de l'estadi a partir de dimarts 13 (9:00) fins divendres 16 (16:00).

El club informa que a l'hora de sol·licitar l'entrada es demanarà una targeta de crèdit on es cobrarà el preu del bitllet un cop hagi estat assignat. Així, el club confia agilitzar el procés d'assignació i de recollida per als interessats. El Girona també informa que la persona que faci la sol·licitud haurà de ser la mateixa que viatgi a Madrid, i que no es poden canvis d'assignacions nominals. I és que les entrades seran nominatives. Els menors d'edat que no tinguin encara carnet d'identitat hauran d'acreditar-se amb el Llibre de família corresponent.

El club ofereix també la possibilitat de desplaçar-se amb autobús a un preu de 55 euros. El bus té previst sortir a les 12 de la nit de Montilivi i ser a Madrid a les 8 del matí de diumenge. Encabat, es tornaria cap a Girona.