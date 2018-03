Andone: El referent ofensiu del Dépor és un antic objectiu de Quique Cárcel

Un dels grans perills del Deportivo de la Corunya és Florin Andone. El davanter romanès, al marge de la seva innegable qualitat i olfacte golejador, és un home que, a més a més, es deixa la pell al camp durant els noranta minuts i contagia els seus companys. Segurament per aquestes característiques que tant s'adeqüen al sistema de joc de Machín, el Girona va intentar sense èxit el seu fitxatge ara fa un parell d'estius. Els seus 21 gols amb el Còrdova a Segona A (2015-16), segon màxim golejador de la Lliga només superat per Sergio León de l'Elx amb 22, van cridar l'atenció de molts clubs, entre els quals un Girona que tenia decidit fer un pas endavant en la lluita per pujar. El conjunt gironí acabava de caure contra l'Osasuna en l'eliminatòria final del play-off i volia un 9 que li garantís una bona xifra de gols. Andone encaixava en el perfil però el Còrdova en demanava un ull de la cara i finalment va ser el Deportivo qui se'l va endur oferint quelcom que el Girona no podia, jugar a Primera. Els gallecs van pagar 4,7 milions al Còrdova pel 70% dels seus drets, per la qual cosa el conjunt andalús rebrà una forta picossada si el Dépor el traspassa en el futur.

Andone va deixar Romania per instal·lar-se amb la seva família a Vinaròs amb 12 anys. Després de passar pel Castelló i el filial del Vila-real, Andone va fer 12 gols amb l'Atlètic Balears (13-14) a Segona B que li van valer fitxar pel Còrdova. L'equip andalús jugava llavors a Primera i el davanter va començar el curs al filial, a Segona B. L'acabaria a Primera fent 5 gols (14-15). L'any següent es va fer un tip de marcar a Segona A (21 gols) entre els quals un al Girona (1-2 a Montilivi). Andone, però, no va jugar el play-off contra els gironins perquè estava concentrat amb Romania preparant l'Eurocopa de França 2016. Andone ha jugat 2 partits més (un amb el Còrdova i a Riazor aquest any) contra el Girona, en els quals no ha marcat.