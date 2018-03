Guardiola: "El que ha fet el Girona i Machín és increïble, em trec el barret"

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha elogiat avui la temporada del Girona FC i la del tècnic Pablo Machín: "És increïble el que estan fent. Esperàvem que se salvessin, però no que ho fessin al març. El que fet Pablo Machín és increïble, no ara, sinó els últims quatre anys. No és flor d'un dia o d'un bon any. El felicito i em trec el barret".

El Girona FC forma part des de fa uns mesos del City Football Group, propietari del Manchester City. L'estiu passat es va oficialitzar la compra del club gironí, per part del City Football Group i el Girona Football Group (controlat per Pere Guardiola, germpa de Pep). A més, el club britànic té cedits diversos jugadors al Girona, tot i que només Maffeo ha aconseguit jugar amb regularitat.