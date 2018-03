Machín: «La temporada que està fent el Girona és ben bé de ciència-ficció»

A banda d'analitzar el rival d'aquesta nit, el Deportivo, la roda de premsa d'ahir de Pablo Machín va servir per tractar molts temes de l'actualitat del club. Ell mateix ha sigut protagonista per partida doble aquesta setmana (demà farà 4 anys que va ser presentat com a tècnic del Girona i, per altra banda, el club ha anunciat que vol renovar-li el contracte, que expira el 2019). També va tenir temps per recomanar a Portu que segueixi «creixent» a Montilivi tot i sabent que segur que tindrà un bon grapat d'ofertes aquest estiu. I per reiterar que la temporada que està fent l'equip «és de ciència-ficció» a partir del vídeo que va posar als jugadors l'endemà de guanyar a Vila-real on, amb música de Starwars, donava per assolida la permanència i anunciava com a nou repte intentar classificar-se per Europa.

Abans de tractar tots aquests assumptes, però, van preguntar a l'entrenador per la reunió que s'havia produït entre ell i els capitans a peu de gespa abans de començar l'entrenament. Inicialment Machín no en va voler donar detalls al·legant que era un assumpte privat del vestidor que no implicava els aficionats. «Em volien transmetre un sentiment seu», va dir. Després se li va preguntar si aquest missatge era que havien començat a parlar amb el club sobre una possible prima en cas de jugar a Europa el curs que ve. Sense donar-ne gaires detalls va dir l'entrenador que «sé que n'estan parlant. La del tema de la permanència esta més o menys clara. Però que ho facin tan sumament bé obre noves finestres. Ells segur que tenen merescut aquest premi i el club ho tindrà en compte».

Sobre el vídeo motivador als jugadors va indicar que «la temporada que estem fent és de ciència-ficció. Amb possibilitats reals de lluitar per una cosa que ningú hauria previst, com tampoc ningú hauria pensat mai que es pogués produir una guerra de les galàxies». En aquest sentit va dir que «faré tot el possible perquè la plantilla no es relaxi i lluiti per aquest nou objectiu».

Sobre la seva renovació va dir que «no m'agrada ser el protagonista de res. Em sento afalagat perquè el club pensi en mi per fer un projecte més llarg a Girona. Tinc un any més i mentre vegi que aquí hi ha marge de millora i ganes de seguir superant-nos estic encantat d'estar aquí». També, però, va deixar anar que «a vegades el futbol et porta propostes irrebutjables». Sobre Portu i les possibles ofertes que li arribin va dir que el Girona és ara mateix el millor lloc per a ell «per seguir creixent».