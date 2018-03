Partit trampa; el Deportivo lluitarà per salvar-se

Retorn a la realitat. Partit trampa el que jugarà aquest vespre el Girona davant la seva afició. L'equip de Pablo Machin està immers en plena dinàmica positiva, després de la important victòria de dissabte passat a Vila-real i de la consolidació a Montilivi, on les dades dels últims cinc partits són immillorables. Arriba a Girona un Deportivo de la Corunya en dinàmica negativa però disposat a lluitar fins al final per poder mantenir-se a la Lliga. A mesura que s'acosta el final de temporada els enfrontaments contra els equips de la part baixa són més perillosos. Ningú vol baixar a Segona Divisió, l'escenari que suposa continuar a la màxima categoria és bàsic tant per als clubs com per als futbolistes. Les ganes de fer punts per salvar-se augmenten la motivació, alhora que incrementen el rendiment dels jugadors quan es troben sobre la gespa. Mentre el resultat estigui igualat el partit serà exigent. El Deportivo serà un conjunt competitiu si es veu amb opcions de puntuar. Caldrà estar concentrats en tot moment en un matx que priori ha de ser per als locals, davant hi haurà un equip que d'inici intentarà emportar-se els tres punts però que, si al final n'aconsegueix un, també el defensarà.

A la Corunya, tres entrenadors. Quan un equip ha de canviar tan sovint d'entrenador i no aconsegueix cap reacció és que alguna altra cosa falla. El veterà Pepe Mel va arribar a la Corunya la temporada passada amb l'objectiu de salvar l'equip i ho va aconseguir, motiu pel qual va ser el tècnic que va començar la Lliga. Els mals resultats a l'inici de campionat van suposar la seva destitució, precisament va ser el dia que va perdre a Riazor contra el Girona. El seu substitut va ser l'exentrenador del Girona i tècnic del filial Cristóbal Parralo, que va deixar el càrrec després d'una mala dinàmica, en què només va guanyar dos partits dels tretze que va estar en el càrrec. Amb l'arribada de l'exjugador i entrenador del Milan Clarence Seedorf a la banqueta l'equip tampoc està aconseguint la reacció esperada. El nou entrenador encara no coneix la victòria i des que és el màxim responsable de l'equip ha aconseguit tres derrotes i dos empats. Caldrà veure al final del campionat si els canvis produïts donen el resultat esperat.

Cinc porters i l'equip més golejat. En el partit de l'última jornada contra l'Eibar va debutar el cinquè porter de la temporada per part del Dépor. Tot i sortir a l'onze, l'ucraïnès Maksym Koval només va jugar una estona, ja que va ser expulsat a la primera part en una jugada en què va fer una clara falta lluny de la seva porteria en una pilota dividida. Avui li tornarà a tocar a Rubén Martínez col·locar-se sota pals. Serà una nova rotació per a un equip que està passant per un fet inusual en una de les posicions del camp on normalment hi ha pocs canvis. L'alternança de porters i el fet que no s'ha consolidat en cap moment una línia defensiva sòlida ha perjudicat molt els gallecs. L'equip de la Corunya ha encaixat 57 gols, l'ha golejat el Reial Madrid (7-1), el Barça (4-0) i la Reial Societat (5-0). Defensivament és un conjunt molt poc fiable, els centrals utilitzats són d'un perfil similar, cap dels entrenadors que ha tingut l'equip ha trobat la parella ideal a l'eix de la defensa, el rendiment de Raúl Albentosa, Sidnei, Schär i Bóveda és baix i està creant molts dubtes a un equip que deixa espais a la fase defensiva. Ofensivament l'equip busca recolzar-se en el seu jugador referència, el romanès Florin Andone, que és el golejador. Es tracta d'un bon rematador, el davanter centre. És un futbolista molt sacrificat en defensa i el primer a iniciar la pressió, molt implicat en les tasques col·lectives sempre està ben situat dins l'àrea adversària. L'acompanyen dos davanters amb qualitat tècnica individual, com són Adrián Lopez i Lucas Pérez.

Una victòria com a visitant. En general al Deportivo li costa guanyar partits, comptabilitza cinc victòries des de principi de campionat però fora de Riazor les dades són encara més dolentes. L'única victòria aconseguida va ser al camp del Las Palmas, en el dia del debut de Cristóbal Parralo. En els tretze partits restants només ha sumat en tres empats i ha acumulat deu derrotes. Està clar que part de la salvació dels gallecs passa per fer-se forts com a local. La seva lluita se centra a quedar per davant de Las Palmas i Llevant, el Màlaga ha quedat despenjat com a cuer i l' Alabés del Pitu Abelardo ha reaccionat i està en línia ascendent. Gallecs, canaris i valencians es jugaran el descens, dos baixaran i un continuarà a Primera.

Un Girona descansat. Després de l'acumulació de partits era necessari per a l'equip poder disposar d'una setmana neta. La recuperació dels jugadors és bàsica, tot i guanyar a l'Estadi de La Ceràmica l'equip va arribar molt just de forces a la part final de la setmana. El tècnic sorià del Girona ha trobat un onze que està portant l'equip a la zona alta de la taula i pràcticament no realitza rotacions entre els seus jugadors. Els futbolistes més habituals tornaran a jugar en un equip que no presentarà variacions. El més important per als gironins és que el rendiment defensiu, sobretot dels tres centrals i del doble pivot, sigui el mateix. Cal mantenir la pressió i la intensitat de sempre amb l'objectiu de no encaixar gols. Per atacar serà important que la parella Cristhian Stuani-Portu, ajudats pels mig centres i carrilers, puguin mantenir el nivell que han demostrat fins ara. Per poder guanyar serà necessari tornar a competir sense cometre errades, dominar les àrees i ser efectius en les jugades d'estratègia. Amb l'objectiu de la salvació assegurat arriba el moment on s'han de sumar el màxim de punts possibles per intentar somiar amb fites més grans quan faltin cinc o sis partits per al final.