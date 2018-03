Seedorf: «Tenim més motivació nosaltres que no pas el Girona»

Cinc partits, dos empats i un sol gol a favor. Aquest és el balanç del Deportivo de la Corunya des que Clarence Seedorf es va fer càrrec de la banqueta de l'equip en substitució de l'extècnic blanc-i-vermell Cristóbal Parralo. La situació a l'històric club gallec és delicada i més veient com l'equip no aconsegueix sortir d'una dinàmica negativa que ja fa 12 jornades que dura, en les quals no han aconseguit cap triomf. En aquest sentit, però, el tècnic holandès es mostra confiat i optimista de capgirar la situació. «Estem preparats i motivats. L'equip s'ha entrenat bé i tenim clar què hem de fer», deia l'exjugador de l'Ajax i el Milan, entre d'altres. Seedorf recordava que les darreres jornades, el seu equip ha generat moltes ocasions i ha vist tallada la sagnia de gols en contra. «Cal seguir en aquesta línia. Estem jugant més bé, defensant amb més ordre, arriscant menys i generant més oportunitats. La victòria arribarà. Estem més motivats que el Girona», assegurava.

Segons va assegurar Seedorf, el peculiar sistema del Girona no l'amoïna gens. L'holandès, amb una llarga trajectòria al calcio italià sobretot com a jugador (Sampdoria, Milan i Inter), recordava que a la Serie A «hi ha diversos equips que l'utilitzen». En aquest sentit, Seedorf reconeixia que el Deportivo «s'adaptarà» al Girona però, això sí, «sense desviar-nos de la nostra filosofia». Pel que fa al rival, Seedorf subratllava que la gran virtut del Girona «és la seva força com a bloc». El tècnic equipara, en aquesta línia, el Girona a equips «com l'Eibar o el Getafe, contra els quals ens hem enfrontat darrerement».