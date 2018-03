El somni s'ha d'alimentar

Per història, per títols i també segurament pel nom dels seus jugadors, el Deportivo de la Corunya hauria de ser el favorit en condicions normals en el partit d'avui. Ara bé, la classificació diu tot el contrari i assenyala que el Girona, setè, rep un Dépor enfangat fins al capdamunt en la lluita per evitar el descens amb la pressió d'aconseguir els tres punts per continuar somiant a disputar l'Europa League el curs que ve. Beneïda pressió per a un debutant, que a còpia de bona feina i excel·lents resultats s'ha situat entre els millors de la Lliga. A més a més, en cas de guanyar avui, el Girona dormirà sisè.

Contra el Celta (1-0) es va començar a dir i després del triomf a Vila-real (0-2) tothom s'ha tret la careta i parla obertament que el nou objectiu del conjunt gironí és Europa. Ho fa el vestidor i també un Pablo Machín que, tanmateix, alerta de la perillositat del partit d'avui. No li falta raó. I és que el tècnic sorià a banda de la preparació estricta del partit, també ha hagut de gestionar durant tota la setmana la possible eufòria que pugui haver entrat al vestidor i que, sovint, acostuma a ser mala companya de viatge. Sigui com sigui, si el Girona es mostra fidel als seus senyals d'identitat i a la seva filosofia, de ben segur que competirà i tindrà opcions contra un rival que agonitza i que amb Clarence Seedorf a la banqueta encara no coneix la victòria. I més a l'estadi on encadena cinc partits guanyant i sense encaixar gols de manera consecutiva (Getafe, Las Palmas, Athletic Club, Leganés i Celta).

La lesió de Carles Planas segurament accelerarà el retorn d'Aday a una convocatòria, un cop superats els seus problemes musculars. Tot i això, caldrà veure per qui aposta Machín per actuar de carriler esquerre, ja que a banda de la inactivitat d'Aday els darrers quinze dies, cal tenir en compte que Johan Mojica s'ha hagut d'infiltrar en els darrers partits. El colombià fa dies que està entre cotó fluix i, a més a més, és a una targeta groga de la suspensió.

A banda del dubte al carril esquerre, s'haurà de veure també si després de la setmana de tres partits (Barça, Celta i Vila-real), Machín aposta per fer rotacions. El desgast a les cames d'homes com Pere Pons o Borja García podria fer que Aleix Garcia tingués minuts. Tampoc seria de descartar que el tècnic donés descans a algun dels tres centrals i donés l'alternativa a Muniesa, que en aquest 2018 només ha jugat un partit (a Màlaga). Al marge de Planas l'altra baixa segura del Girona és la de Gorka Iraizoz, que continua recuperant-se d'un trencament fibril·lar. El jove polonès Marcel Lizak, en principi, serà el suplent de Bounou.

Les aspiracions europees del Girona no han de confondre els futbolistes locals. Machín s'ha encarregat durant la setmana de fer-los veure que el primer pas per no guanyar el partit és creure's superiors al rival. Encara que tingui 21 punts menys que el Girona. I és que si algun dels homes ofensius del Deportivo (Florin Andone, Emre Çolak, Lucas Pérez o Adrián López) tenen el dia, poden fer un estrip a qualsevol equip. Tot i això, els gallecs s'estan mostrant com un equip molt fràgil mentalment i que encaixa molt gols. Penúltims a la classificació, el Dépor fa 12 jornades que no guanya i en aquestes tan sols ha sumat 4 empats (4 punts de 36 possibles). Una ratxa esfereïdora que fa que des de la Corunya siguin molts els que, malgrat tenir la salvació a només dos punts, el panorama es vegi molt negre.

A més a més, Seedorf va veure ahir com se li complicava encara més el panorama quan Khron-Dehli i Luisinho es van afegir a la llista de baixes per lesió. Tampoc seran avui a Montilivi Valverde, Cartabia ni Guilherme, lesionats, ni el porter Koval, sancionat per la seva expulsió contra l'Eibar. Sí que ha viatjat l'alt-empordanès i ex-Girona Gerard Valentín.