Sisens i pendents del Las Palmas-Vila-real

El Girona, a la seva, ja és sisè. Hi ha dormit gràcies a la victòria d'anit contra el Deportivo, la sisena consecutiva a casa i la quarta en els últims cinc partits. L'equip de Pablo Machín sembla haver posat la directa i el somni de classificar-se per a la Lliga Europa, a 10 jornades per al final de la Lliga, és cada cop una opció més real. Amb els deures fets, els jugadors s'entrenaran avui i després gaudiran de tres dies de festa. No tornaran a treballar fins dimecres per començar a preparar la històrica visita al Bernabéu. Mentrestant, tant ells com els aficionats podran gaudir dels partits de Primera del cap de setmana amb tota la tranquil·litat del món. I amb els ulls posats en un de particular: el Las Palmas-Vila-real de demà (18.30). Només un triomf dels groguets a Gran Canària treuria el Girona de la sisena plaça que ara té. Tampoc ho tindran fàcil la resta de perseguidors, tot i que aquests, facin el que facin, es mantindran per darrere dels blanc-i-vermells. L'Eibar rep avui el Madrid (13.00) i el Celta va demà al Wanda (16.15).

El Girona, una vegada hagi visitat diumenge que ve el Bernabéu, ja s'haurà enfrontat a quatre dels cinc primers classificats de la lliga (només li quedarà rebre el València a Montilivi en la penúltima jornada) i encararà el tram de calendari a partir del qual va començar la reacció que l'ha acabat convertint en l'equip revelació del campionat. El següent partit a casa serà contra el Llevant (31 de març). Ahir, tot i tornar a jugar un dia entre setmana a la nit, Montilivi va presentar un gran aspecte, amb 10.663 espectadors a les grades segons l'estadística oficial. A l'estadi s'hi va viure una jornada festiva perquè, a banda de celebrar la victòria, abans del duel el grup La Pegatina va fer el primer dels concerts sobre la gespa gràcies al conveni de col·laboració amb el festival Strenes. Ahir també Montilivi va poder aplaudir les jugadores de l'Uni Girona quan per megafonia es va anunciar la seva assistència al partit precisament dos dies després de quedar eliminades de l'Eurocup pel Galatasaray.

Els seguidors van xalar amb els gols d'Stuani i Juanpe, l'habitual energia de Portu i el sisè triomf seguit a l'estadi. Tot el camp canta l'himne a cappella, els gols coregen i torna l'onada. A aquest Girona, totes li ponen.