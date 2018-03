«El tècnic revelació? El que som és l'equip revelació de la Lliga»

«Se m'acaben els qualificatius», deia Pablo Machín. Ho feia ahir, també la setmana passada. I l'anterior. L'obliga el Girona a respondre així. Un equip que no fa cap altra cosa que guanyar i guanyar. Tant, que aquesta nit ha dormit sisè. I això, que el tècnic deia, sense embuts, que «no estem passant pel nostre millor moment pel que fa al joc». No li cal. La «solvència» i l'encert a la pilota aturada va ser suficient per superar el Deportivo en «un partit més plàcid del que es podia intuir». Això i més va dir en una roda de premsa en què també va valorar el quart aniversari de la seva arribada a Montilivi.

Per obrir foc, se li va preguntar si el Girona viu, ara mateix, el seu millor moment. «Classificatòriament és indubtable, i per confiança també, que estem en el millor moment de la temporada. Per solvència, podríem dir que també. Ara bé, si puc ser una mica crític, pel que fa el joc no és la nostra millor època», va valorar, abans de repetir que «la realitat» del Girona «supera qualsevol ficció» i que després del 2-0 d'anit «hem de viure aquesta realitat i gaudir-la». Un triomf que arribava poques hores després que Pep Guardiola, tècnic del Manchester City, elogiés la temporada dels blanc-i-vermells i també la seva tasca a la banqueta. «Això ha dit? Deu ser que ja ens coneixen per Anglaterra», va arrencar, abans de reconèixer que «és un orgull que probablement el millor entrenador del moment cregui que el treball sigui bo. Ara, no és només meu, sinó d'una gent que va de negre que penca molt al llarg de la setmana. A veure si quan vagi acabant la temporada ens pot felicitar».

De la pilota aturada, clau en el 2-0 d'ahir, va admetre que «no sol agradar gaire als futbolistes treballar-ho als entrenaments, però quan s'adonen que dona resultats, és més fàcil que s'impliquin, com és el cas. El dia del Celta el vam guanyar així. Avui (ahir per al lector), també hem fet els dos gols. Es pot treballar, però si no tens els jugadors adequats com Granell, Stuani, Juanpe o Bernardo, és més difícil que el treball sigui tan vistós». I quan se li va preguntar pel proper partit, al camp del Reial Madrid, va ser clar: «Deixem passar el cap de setmana i després ja pensarem en el partit del Bernabéu. Els bons resultats et donen confiança i ens els estan donant. La nostra obligació amb el Deportivo era guanyar a casa. La de Madrid serà competir».

Va ser llavors quan es va passar a parlar dels seus quatre anys a Montilivi i dels èxits que Machín hi ha anat encadenant. «Sembla que va ser ahir quan vaig venir. Però veient tot el que hem passat, no ha estat tan poc temps. Hem vist moltes coses. Estic orgullós perquè aquells petits dubtes que tenia han desaparegut i s'ha demostrat que aquell entrenador que va fer els coses bé al Numància es mereixia una oportunitat de demostrar-ho. Les han de donar i s'han d'aprofitar. I això va passar amb aquella trucada d'Oriol (Alsina)». Va seguir amb la pancarta que es va desplegar en un dels Gols en honor seu. «Ha estat una sorpresa. Ha costat molts calers, espero que ho hagi subvencionat el club», va fer broma. I hi va sumar: «No vull ser el protagonista de res. Fa quatre anys que soc aquí, però els protagonistes són els futbolistes. Ells ens fan bons a nosaltres. Tenen tot el mèrit». Tampoc es considera el tècnic revelació. «Estic satisfet amb la meva feina. Però crec que som l'equip revelació. I amb majúscules».