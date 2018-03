Un tècnic únic que té Montilivi als seus peus

L'afició del Girona no va deixar passar anit l'oportunitat de felicitar el tècnic Pablo Machín pels seus quatre anys al club. Per sorpresa, quan els jugadors dels dos equips van saltar a la gespa, i amb l'himne de fons, els integrants de Jovent Gironí van desplegar un espectacular tifo de 12x12 metres amb el lema «Quatre anys fent història: gràcies Pablo». Tot l'estadi va ovacionar el preparador de Sòria, que en aquests 1.460 dies ha aconseguit transformar un club que caminava irremeiablement cap a Segona B fins a convertir-lo en la revelació de Primera.

David Herrera, president de la Penya Jovent Gironí, una de les últimes que s'ha organitzat com a tal, explica que volien fer un homenatge a l'entrenador que ha dut el club als millors moments de la seva història. «És un tècnic únic, si aquest estiu marxés perquè algú paga la seva clàusula no hi veig qui podria suplir-lo, ni si porten Guardiola», assegura, amb convicció, aquest seguidor. Van exposar la seva idea a la Penya Pablo Machine i es van posar fil a l'agulla. Primer, comprant tela i pintura, i després trobant un magatzem (els el va cedir un soci del club) on poder crear el tifo. Hi van estar ben bé 4 dies de deu de la nit a quatre de la matinada, entre dijous i diumenge de la setmana passada. «Vam comprar un projector per poder calcar la cara de Machín, que era la part més complicada. Ens vam trobar que al matí no podíem treballar perquè hi havia massa llum solar i ho vam haver de fer tot de nits», recorda Herrera. Aquest dimecres van carregar el mural a una furgoneta i el van traslladar a l'estadi, on ahir, finalment, el van poder desplegar, calculant que sota seu hi van quedar unes 300 persones.

Jovent Gironí ja té un centenar de socis des que van començar a organitzar-se com a penya del club a principi de temporada. Tot va néixer en el desplaçament a Tarragona del curs passat, quan un grup de joves seguidors van plantejar-se la necessitat de crear una mena de grada d'animació a Montilivi. Després de valorar-ho amb el Girona, van determinar que la millor opció era fer una penya, que ja està reconeguda oficialment, i ara en tràmits d'entrar a la Federació. El grup també va ser dimecres passat a Fontajau per donar suport a l'Uni en els quarts d'Eurocup contra el Galatasaray.